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Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – Лавров
Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – Лавров - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – Лавров
Россия и Азербайджан будут действовать в русле восполнения паузы, которая образовалась в двусторонних отношениях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T17:15
2026-07-17T17:15
2026-07-17T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Россия и Азербайджан будут действовать в русле восполнения паузы, которая образовалась в двусторонних отношениях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.Как отметил глава российского дипведомства, Москва отметила недавнее высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева на форуме 13 июля в Шуше о том, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади.Российский министр выразил убежденность и в скором достижении прогресса на пути реализации проекта международного транспортного коридора Север – Юг, в котором участвуют Россия, Азербайджан и Иран.Джейхун Байрамов также указал на нормализацию отношений Москвы и Баку, отметив, что сложности в двусторонних отношениях удалось преодолеть.Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что это стало возможным благодаря личным позициям президентов двух стран.По словам Байрамова, в ближайшее время ожидается возобновление прямых полетов по ряду направлений, на которые распространялись ограничения после крушения самолета компании AZAL в декабре 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, азербайджан, новости, в мире, политика, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – Лавров
Главы МИД России и Азербайджана подтвердили нормализацию отношений между странами
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Россия и Азербайджан будут действовать в русле восполнения паузы, которая образовалась в двусторонних отношениях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.
Как отметил глава российского дипведомства, Москва отметила недавнее высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева на форуме 13 июля в Шуше о том, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади.
"Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев", - сказал Лавров.
Российский министр выразил убежденность и в скором достижении прогресса на пути реализации проекта международного транспортного коридора Север – Юг, в котором участвуют Россия, Азербайджан и Иран.
Джейхун Байрамов также указал на нормализацию отношений Москвы и Баку, отметив, что сложности в двусторонних отношениях удалось преодолеть.
"Мы сталкивались в нашем недавнем прошлом со сложностями в двусторонних отношениях. С чувством удовлетворения хотим отметить, что смогли перевернуть эту страницу и полностью нормализовать весь их спектр", - заявил он.
Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что это стало возможным благодаря личным позициям президентов двух стран.
По словам Байрамова, в ближайшее время ожидается возобновление прямых полетов по ряду направлений, на которые распространялись ограничения после крушения самолета компании AZAL в декабре 2024 года.
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