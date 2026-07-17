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Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
В Севастополе на проспекте Генерала Острякова произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате происшествия пострадала 9-летняя пассажирка одной из... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T15:56
2026-07-17T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на проспекте Генерала Острякова произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате происшествия пострадала 9-летняя пассажирка одной из машин. Об этом сообщили в управлении МВД России по Севастополю.Авария произошла в пятницу в 11:25.В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автомобиля Kia, девочка доставлена в медицинское учреждение. По данным полиции, ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать травмы."Видимые признаки опьянения у водителей-участников дорожной аварии отсутствуют. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП", – добавили правоохранители.Ранее сообщалось, что 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Севастополе. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе. 67-летняя женщина за рулем Mitsubishi наехала на ребенка, который пересекал дорогу по "зебре". В момент ДТП питание светофорного объекта было отключено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась правДвое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в КрымуАвтомобиль загорелся на ходу на трассе "Таврида"
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Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе

В Севастополе в ДТП с четырьмя машинами пострадала 9-летняя девочка

15:56 17.07.2026
 
© Госавтоинспекция СевастополяРебенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на проспекте Генерала Острякова произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате происшествия пострадала 9-летняя пассажирка одной из машин. Об этом сообщили в управлении МВД России по Севастополю.
Авария произошла в пятницу в 11:25.

"По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля SsangYong неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Hyundai, за рулем которого находилась женщина 42 лет, и совершил с ним столкновение. Hyundai по инерции столкнулся с движущимся впереди Kia под управлением 35-летнего водителя, который далее совершил столкновение с автомобилем Honda", – рассказали подробности в полиции Севастополя.

В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автомобиля Kia, девочка доставлена в медицинское учреждение. По данным полиции, ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать травмы.
© Госавтоинспекция СевастополяРебенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
"Видимые признаки опьянения у водителей-участников дорожной аварии отсутствуют. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП", – добавили правоохранители.
Ранее сообщалось, что 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Севастополе. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе. 67-летняя женщина за рулем Mitsubishi наехала на ребенка, который пересекал дорогу по "зебре". В момент ДТП питание светофорного объекта было отключено.
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