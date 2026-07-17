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Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Ракетная опасность объявлена в Крыму
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T11:07
2026-07-17T11:07
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Ракетная опасность объявлена в Крыму

Ракетная опасность объявлена в Крыму

11:07 17.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ракетная опасностьКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУПВО
 
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