https://crimea.ria.ru/20260717/pyat-bezekipazhnykh-katerov-vsu-unichtozhili-sily-chernomorskogo-flota-1157725550.html

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота

безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T12:50

2026-07-17T12:50

2026-07-17T12:50

безэкипажные катера

атаки всу

потери всу

новости сво

министерство обороны рф

черное море

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. В течение недели силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в пятницу.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоКоммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороныВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безэкипажные катера, атаки всу, потери всу , новости сво, министерство обороны рф, черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот