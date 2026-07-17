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Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота
безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T12:50
2026-07-17T12:50
2026-07-17T12:50
безэкипажные катера
атаки всу
потери всу
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. В течение недели силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в пятницу.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоКоммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороныВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе
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РИА Новости Крым
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безэкипажные катера, атаки всу, потери всу , новости сво, министерство обороны рф, черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота
Силы Черноморского флота за неделю уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ