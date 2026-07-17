https://crimea.ria.ru/20260717/preemnik-starmera-v-britanii-opredelilis-s-liderom-partii-leyboristov-1157731646.html
Преемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов
Преемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Преемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов
Энди Бернем официально избран лидером правящей партии лейбористов и теперь сможет станет преемником Кира Стармера и на посту премьера. О назначении объявила... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T15:10
2026-07-17T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Энди Бернем официально избран лидером правящей партии лейбористов и теперь сможет станет преемником Кира Стармера и на посту премьера. О назначении объявила глава Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд на партийной конференции, сообщает РИА Новости.При этом она подтвердила, что кандидат на пост лидера партии был выдвинут только один."Поскольку других кандидатов нет", – пояснила Махмуд.Теперь Энди Бернем как лидер правящей партии Британии сможет стать преемником Кира Стармера и на посту премьер-министра. Ожидается, что передача полномочий состоится в понедельник, 20 июля.Лейбористская партия запустила процедуру выборов своего нового лидера 9 июля. Ее избранный глава станет следующим премьер-министром. Стармер был лидером лейбористов с 2020 года и премьер-министром с 2024-го.В конце июня британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста главы кабинета министров и лидера Лейбористской партии на фоне кризиса, связанного с уходом главы минобороны Великобритании Джона Хили из-за споров о бюджете, а также на фоне скандалов вокруг кабмина.На днях Стармер подвел итоги своей работы на посту премьер-министра Великобритании. В ходе последней сессии вопросов к премьеру он выразил полную поддержку кандидату Энди Бернэму и выступил в защиту мер, принятых правительством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кир стармер, великобритания, в мире, новости, англия
Преемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов
В Британии лидером партии лейбористов объявлен Энди Бернем
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Энди Бернем официально избран лидером правящей партии лейбористов и теперь сможет станет преемником Кира Стармера и на посту премьера. О назначении объявила глава Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд на партийной конференции, сообщает РИА Новости.
"Для меня большая честь объявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем", – сказала Махмуд.
При этом она подтвердила, что кандидат на пост лидера партии был выдвинут только один.
"Поскольку других кандидатов нет", – пояснила Махмуд.
Теперь Энди Бернем как лидер правящей партии Британии сможет стать преемником Кира Стармера и на посту премьер-министра. Ожидается, что передача полномочий состоится в понедельник, 20 июля.
Лейбористская партия запустила процедуру выборов своего нового лидера 9 июля. Ее избранный глава станет следующим премьер-министром. Стармер был лидером лейбористов с 2020 года и премьер-министром с 2024-го.
В конце июня британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста главы кабинета министров и лидера Лейбористской партии на фоне кризиса, связанного с уходом главы минобороны Великобритании Джона Хили из-за споров о бюджете, а также на фоне скандалов вокруг кабмина.
На днях Стармер подвел итоги своей работы на посту премьер-министра Великобритании. В ходе последней сессии вопросов к премьеру он выразил полную поддержку кандидату Энди Бернэму и выступил в защиту мер, принятых правительством.
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