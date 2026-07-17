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Правительство Украины назначило Хмару врио главы минобороны
Правительство Украины назначило Хмару врио главы минобороны - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Правительство Украины назначило Хмару врио главы минобороны
Украинский кабмин назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел страны. Об этом заявил премьер страны Сергей Корецкий. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T19:46
2026-07-17T19:46
2026-07-17T19:50
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Украинский кабмин назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел страны. Об этом заявил премьер страны Сергей Корецкий.В четверг Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности министра обороны Украины врио главы СБУ Евгению Хмаре. Сначала он предложил возглавить военное ведомство Игорю Клименко, но он отказался. Тогда врио министра обороны Украины был назначен Евгений Хмара, ранее исполнявший обязанности главы СБУ. В четверг Верховная рада Украины утвердила новый состав кабмина, в который вошли 16 министров, за исключением главы минобороны и МИД. Также Верховная Рада Украины назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.В пятницу глава киевского режима предложил экс-главе МВД Украины Игорю Клименко занять пост секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, который на данный момент занимает Рустем Умеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороныЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства УкраиныСпециалист по террору: кого Зеленский назначит главой СБУ – мнение
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Правительство Украины назначило Хмару врио главы минобороны
Правительство Украины утвердило Хмару на должность врио главы минобороны - премьер
19:46 17.07.2026 (обновлено: 19:50 17.07.2026)