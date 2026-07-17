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Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T00:01
2026-07-17T00:01
крымская погода
погода в крыму
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севастополь
ялта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28…+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.В Ялте и Алуште ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +20...+22 ночью, а днем поднимутся до +28...+30 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, а днем +30...+32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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7 495 645-6601
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу до +32 и без осадков

00:01 17.07.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, Температура воздуха ночью +17…+22, в горах +13…+16 градусов, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28…+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.
В Ялте и Алуште ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +20...+22 ночью, а днем поднимутся до +28...+30 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, а днем +30...+32.
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Алушта - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Вчера, 16:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Придет ли в Крым экстремальная жара
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 июля
22:43В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
22:30Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день
21:57В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧС
21:47Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО
21:44Крымский мост снова закрыт
21:37Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф
21:22На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов
21:10Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России
20:54Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
20:37Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов
20:30В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето
20:14Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
19:58В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
19:45В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек
19:35Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
19:13Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны
18:58В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
18:49Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО
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