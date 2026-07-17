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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T00:01
2026-07-17T00:01
2026-07-17T00:01
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28…+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.В Ялте и Алуште ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +20...+22 ночью, а днем поднимутся до +28...+30 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, а днем +30...+32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, Температура воздуха ночью +17…+22, в горах +13…+16 градусов, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28…+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.
В Ялте и Алуште ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +20...+22 ночью, а днем поднимутся до +28...+30 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, а днем +30...+32.
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