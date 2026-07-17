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Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Погода в Крыму в пятницу

В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T00:01

2026-07-17T00:01

2026-07-17T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +28…+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.В Ялте и Алуште ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +20...+22 ночью, а днем поднимутся до +28...+30 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, а днем +30...+32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260716/pridet-li-v-krym-ekstremalnaya-zhara--1157693887.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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