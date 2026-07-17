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От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту
От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту - РИА Новости Крым, 17.07.2026
От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту
На помощь фронту вся Россия при помощи Народного фронта за время СВО собрала порядка 70 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T19:05
2026-07-17T19:05
2026-07-17T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На помощь фронту вся Россия при помощи Народного фронта за время СВО собрала порядка 70 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО - руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.По ее словам, в Южном федеральном округе работают восемь региональных отделений Народного фронта."Помимо тех средств, которые мы получаем на региональные счета этих отделений, мы еще собираем помощь от предприятий, организаций, малого и среднего бизнеса, от простых жителей. Все эти деньги точно пошли нашим ребятам", - заверила она.Отделения не только собирают средства на закупку необходимого, но и собирают для бойцов стройматериалы, медикаменты, средства связи, плетут антидроновые сети и делают множество других необходимых фронту дел. В Крыму, например, сейчас очень актуальна помощь военным противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.Каждое региональное отделение "Народного фронта" ЮФО занимается всеми направлениями помощи, но имеет свою специфику. Руководитель регионального отделения Народного фронта в Севастополе Антон Ломберг подчеркнул, что город-герой активно работает с молодежным крылом организации. Отряды шесть раз ездили в гуманитарные миссии на исторические и прифронтовые территории. Также молодежь работает и в самом городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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народный фронт, помощь бойцам сво, крым, севастополь, волонтеры крыма, волонтеры, общество, новости крыма
От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту
Народные бойцы из Крыма и Севастополя передают на фронт генераторы и машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На помощь фронту вся Россия при помощи Народного фронта за время СВО собрала порядка 70 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО - руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
По ее словам, в Южном федеральном округе работают восемь региональных отделений Народного фронта.
"Помимо тех средств, которые мы получаем на региональные счета этих отделений, мы еще собираем помощь от предприятий, организаций, малого и среднего бизнеса, от простых жителей. Все эти деньги точно пошли нашим ребятам", - заверила она.
Отделения не только собирают средства на закупку необходимого, но и собирают для бойцов стройматериалы, медикаменты, средства связи, плетут антидроновые сети и делают множество других необходимых фронту дел. В Крыму, например, сейчас очень актуальна помощь военным противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.
"Чем мы можем помочь в нынешних условиях ограничения поставок электрической энергии? Поставками генераторов, подвижного состава, то есть мы передаем автомобили, которые нам направляют федеральные органы исполнительной власти, технические средства, прицелы с ночным наблюдением. То есть, все, что облегчит выполнение боевых задач", - сказала Вертинская.
Каждое региональное отделение "Народного фронта" ЮФО занимается всеми направлениями помощи, но имеет свою специфику.
Руководитель регионального отделения Народного фронта в Севастополе Антон Ломберг подчеркнул, что город-герой активно работает с молодежным крылом организации. Отряды шесть раз ездили в гуманитарные миссии на исторические и прифронтовые территории. Также молодежь работает и в самом городе.
"Севастополь как оплот военной доблести России очень плотно принимает удары врага у себя. Сбитие вражеских дронов часто происходит над жилыми массивами, порой вылетают стекла в жилых домах, и наша молодежка включается в работу по помощи населению нашего города, так называемое закрытие теплового контура, особенно в холодное время года, когда нужно оперативно всем подключиться", - рассказал он.
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