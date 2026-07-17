https://crimea.ria.ru/20260717/ot-dronov-do-varenya-kak-krym-i-sevastopol-pomogayut-frontu-1157729555.html

От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту

От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту - РИА Новости Крым, 17.07.2026

От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту

На помощь фронту вся Россия при помощи Народного фронта за время СВО собрала порядка 70 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T19:05

2026-07-17T19:05

2026-07-17T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На помощь фронту вся Россия при помощи Народного фронта за время СВО собрала порядка 70 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО - руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.По ее словам, в Южном федеральном округе работают восемь региональных отделений Народного фронта."Помимо тех средств, которые мы получаем на региональные счета этих отделений, мы еще собираем помощь от предприятий, организаций, малого и среднего бизнеса, от простых жителей. Все эти деньги точно пошли нашим ребятам", - заверила она.Отделения не только собирают средства на закупку необходимого, но и собирают для бойцов стройматериалы, медикаменты, средства связи, плетут антидроновые сети и делают множество других необходимых фронту дел. В Крыму, например, сейчас очень актуальна помощь военным противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.Каждое региональное отделение "Народного фронта" ЮФО занимается всеми направлениями помощи, но имеет свою специфику. Руководитель регионального отделения Народного фронта в Севастополе Антон Ломберг подчеркнул, что город-герой активно работает с молодежным крылом организации. Отряды шесть раз ездили в гуманитарные миссии на исторические и прифронтовые территории. Также молодежь работает и в самом городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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