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Около 4 тысяч общественных наблюдателей проследят за выборами в Крыму

Около 4 тысяч общественных наблюдателей проследят за выборами в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Около 4 тысяч общественных наблюдателей проследят за выборами в Крыму

Порядка четырех тысяч независимых наблюдателей подготовит Общественная палата (ОП) Крыма для работы на выборах депутатов Госдумы России в сентябре этого года... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T13:53

2026-07-17T13:53

2026-07-17T13:53

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Порядка четырех тысяч независимых наблюдателей подготовит Общественная палата (ОП) Крыма для работы на выборах депутатов Госдумы России в сентябре этого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член ОП РК Роман Чегринец.По его словам, на данный момент ведется подбор кандидатов в наблюдатели. В августе начнется их обучение, затем они приступят к работе непосредственно на избирательных участках.Работа общественным наблюдателем не предусматривает денежного вознаграждения, но многие крымчане с готовностью откликаются на призыв исполнить эту функцию, добавил Чегренец.Он также рассказал, что пятый состав Общественной палаты РК обновился на 50%."Для нашей ОП это рекорд. До этого максимальное обновление было на треть. Пришло много талантливых людей. У нас очень энергичный новый председатель, также обновились все руководящие органы. Уверен, это придаст качественный импульс развитию нашей палаты", - сказал он.Основное направление работы нового состава Общественной палаты является помощь людям и органам власти в преодолении кризиса, который переживает Крым в связи с постоянными ударами украинских боевиков по инфраструктуре региона, указал Чегринец. Он подчеркнул, что Общественная палата всегда была своего рода мостом между гражданским обществом и властью республики."Задача у нас сейчас одна – преодолеть этот непростой период. Нам нужно успокоить граждан, помогать им во всем, что в наших силах. Главное – не поддаваться панике, быть вместе и держаться. Крымчане всегда славились взаимной поддержкой. Нужно помогать друг другу, поддерживать действия руководства страны и республики", - отметил представитель ОП РК.Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Избрание депутатов ГД проводятся по смешанной избирательной системе. В нижнюю палату будут избраны 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Право участвовать в нынешних выборах имеют 17 политических партий. Голосование пройдет во всех 89 регионах России. Впервые в выборах в Госдуму примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.В четверг в Симферополе состоялось первое заседание Общественной палаты РК пятого состава, на котором председателем ОП был избран ветеран специальной военной операции, выпускник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Казаков. Он отметил, что Общественная палата будет концентрировать свою работу на преодолении вставших перед республикой вызовов, сохранении единства и сплоченности крымского общества, поддержке участников СВО и ряде других направлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатовПутин назвал предстоящие выборы важным этапом укрепления стабильности Крым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, выборы, общественная палата крыма, роман чегринец, политика, новости крыма