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Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия
Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия
На новые угрозы Европы Крыму и Калининграду, которые недавно прозвучали из Германии, Россия в силах ответить превентивно и эффективно, ничего от этого не... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T20:38
2026-07-17T20:38
крым
калининград
мнения
европа
россия
безопасность
александр дудчак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На новые угрозы Европы Крыму и Калининграду, которые недавно прозвучали из Германии, Россия в силах ответить превентивно и эффективно, ничего от этого не потеряв. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.На днях экс-глава аппарата министерства обороны Германии Нико Ланге призвал усилить давление на Крым и Калининградскую область. Он заявил, в частности, что эти регионы России должны быть не стратегическими форпостами РФ, а "дорогостоящими стратегическими уязвимостями". Он призвал Европу ужесточить давление на Балтийское море и Калининград, а Украину – на Крым.По мнению эксперта, хотя Ланге – из "бывших", пропускать подобные вещи мимо ушей нельзя.Но относиться серьезно, не значит бояться – это "они должны бояться России", потому что "у нас есть рычаги", добавил он."Они (европейцы – ред.) в прошлом году и сейчас продолжают закупать углеводороды российские. Поэтому просто надо перенаправлять эти потоки углеводородов в другие регионы, где на них тоже будет спрос. А этих оставить – пусть они у американцев покупают", – считает Дудчак.Если российские углеводороды пойдут, например, на рынок Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, цены для Европы так или иначе поднимутся, при этом "американцы не смогут поставить необходимый объем".Есть также другие средства и методы ответа Западу и прежде всего Европе, и некоторые Россия уже применяет успешно, добавил эксперт. Но есть и такие способы, которые Москва еще не применяла, но, безусловно, готова, чтобы защищать и Калининград, и Крым и всю свою территорию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на УкраинуДеревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна ЗападуЗачем патриарха Кирилла включили в 21 пакет санкций ЕС против РФ – мнение
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крым, калининград, мнения, европа, россия, безопасность, александр дудчак
Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия

На новые угрозы Крыму и Калининграду из Европы Россия может ответить превентивно – мнение

20:38 17.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На новые угрозы Европы Крыму и Калининграду, которые недавно прозвучали из Германии, Россия в силах ответить превентивно и эффективно, ничего от этого не потеряв. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
На днях экс-глава аппарата министерства обороны Германии Нико Ланге призвал усилить давление на Крым и Калининградскую область. Он заявил, в частности, что эти регионы России должны быть не стратегическими форпостами РФ, а "дорогостоящими стратегическими уязвимостями". Он призвал Европу ужесточить давление на Балтийское море и Калининград, а Украину – на Крым.
По мнению эксперта, хотя Ланге – из "бывших", пропускать подобные вещи мимо ушей нельзя.
"Как обычно то, что у действующих чиновников и политиков на уме, то у бывших на языке. Наверное, для этого их и используют. Да, у них такая мечта. Они так шантажируют Россию", – сказал Дудчак.
Но относиться серьезно, не значит бояться – это "они должны бояться России", потому что "у нас есть рычаги", добавил он.
"Они (европейцы – ред.) в прошлом году и сейчас продолжают закупать углеводороды российские. Поэтому просто надо перенаправлять эти потоки углеводородов в другие регионы, где на них тоже будет спрос. А этих оставить – пусть они у американцев покупают", – считает Дудчак.
Если российские углеводороды пойдут, например, на рынок Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, цены для Европы так или иначе поднимутся, при этом "американцы не смогут поставить необходимый объем".

"А мы ничего не потеряем. Но они должны быть наказаны. Они должны чувствовать, что им больно от своих дурных идей, которые они озвучивают. И больно из-за того, что они останавливают танкеры с российской нефтью", – сказал Дудчак.

Есть также другие средства и методы ответа Западу и прежде всего Европе, и некоторые Россия уже применяет успешно, добавил эксперт. Но есть и такие способы, которые Москва еще не применяла, но, безусловно, готова, чтобы защищать и Калининград, и Крым и всю свою территорию.
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КрымКалининградМненияЕвропаРоссияБезопасностьАлександр Дудчак
 
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