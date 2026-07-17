https://crimea.ria.ru/20260717/novye-ugrozy-krymu-i-kaliningradu-kak-mozhet-otvetit-rossiya-1157737810.html

Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия

Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия

На новые угрозы Европы Крыму и Калининграду, которые недавно прозвучали из Германии, Россия в силах ответить превентивно и эффективно, ничего от этого не... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T20:38

2026-07-17T20:38

2026-07-17T20:38

крым

калининград

мнения

европа

россия

безопасность

александр дудчак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На новые угрозы Европы Крыму и Калининграду, которые недавно прозвучали из Германии, Россия в силах ответить превентивно и эффективно, ничего от этого не потеряв. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.На днях экс-глава аппарата министерства обороны Германии Нико Ланге призвал усилить давление на Крым и Калининградскую область. Он заявил, в частности, что эти регионы России должны быть не стратегическими форпостами РФ, а "дорогостоящими стратегическими уязвимостями". Он призвал Европу ужесточить давление на Балтийское море и Калининград, а Украину – на Крым.По мнению эксперта, хотя Ланге – из "бывших", пропускать подобные вещи мимо ушей нельзя.Но относиться серьезно, не значит бояться – это "они должны бояться России", потому что "у нас есть рычаги", добавил он."Они (европейцы – ред.) в прошлом году и сейчас продолжают закупать углеводороды российские. Поэтому просто надо перенаправлять эти потоки углеводородов в другие регионы, где на них тоже будет спрос. А этих оставить – пусть они у американцев покупают", – считает Дудчак.Если российские углеводороды пойдут, например, на рынок Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, цены для Европы так или иначе поднимутся, при этом "американцы не смогут поставить необходимый объем".Есть также другие средства и методы ответа Западу и прежде всего Европе, и некоторые Россия уже применяет успешно, добавил эксперт. Но есть и такие способы, которые Москва еще не применяла, но, безусловно, готова, чтобы защищать и Калининград, и Крым и всю свою территорию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на УкраинуДеревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна ЗападуЗачем патриарха Кирилла включили в 21 пакет санкций ЕС против РФ – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, калининград, мнения, европа, россия, безопасность, александр дудчак