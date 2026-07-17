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Новости Крыма: что происходит на полуострове - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Новости Крыма: что происходит на полуострове
Новости Крыма: что происходит на полуострове - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Новости Крыма: что происходит на полуострове
В Крыму с вечера четверга действовала беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту ночью было перекрыто в течение 8,5 часов, а в Севастополе дважды за... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T06:15
2026-07-17T06:23
крым
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атаки всу на крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера четверга действовала беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту ночью было перекрыто в течение 8,5 часов, а в Севастополе дважды за ночь звучала воздушная тревога.Беспилотную опасность объявили на территории республики около 10 часов вечера в четверг, 16 июля. Над Крымом работали силы ПВО, предупредили в ГУ МЧС России по региону. Опасность сохранялась всю ночь, и лишь в 6 утра в пятницу объявили отбой.Из соображений безопасности с вечера четверга было закрыто движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали с 21.43 до 5.13. По состоянию на 6 утра на мостовом переходе есть очереди с обеих сторон.В Севастополе дважды за ночь звучали сирены воздушной тревоги.В первый раз губернатор города Михаил Развожаев опубликовал в своих соцсетях сообщение об угрозе в 22.41 в четверг, отбой прозвучал около двух часов ночи. В 5.21 снова дали сигнал тревоги. Ее отменили в 6 утра в пятницу. О последствиях не сообщается.Режим временного ограничения электроснабжения в городе на ночь был снят. До следующей команды диспетчера все потребители в городе со светом.Утром в пятницу троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10к, 12, 14, 17, 20 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы на других маршрутах не осуществляют движение. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня, сообщили в дептрансе города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дроновКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваИз-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крымский мост
Новости Крыма: что происходит на полуострове

Новости Крыма и Севастополя - что произошло за ночь

06:15 17.07.2026 (обновлено: 06:23 17.07.2026)
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера четверга действовала беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту ночью было перекрыто в течение 8,5 часов, а в Севастополе дважды за ночь звучала воздушная тревога.
Беспилотную опасность объявили на территории республики около 10 часов вечера в четверг, 16 июля. Над Крымом работали силы ПВО, предупредили в ГУ МЧС России по региону. Опасность сохранялась всю ночь, и лишь в 6 утра в пятницу объявили отбой.
Из соображений безопасности с вечера четверга было закрыто движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали с 21.43 до 5.13. По состоянию на 6 утра на мостовом переходе есть очереди с обеих сторон.

Со стороны Тамани перед досмотровыми пунктами стоят 600 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи ждут 500 авто. Время ожидания и там, и там - около двух часов, сообщает канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

В Севастополе дважды за ночь звучали сирены воздушной тревоги.
В первый раз губернатор города Михаил Развожаев опубликовал в своих соцсетях сообщение об угрозе в 22.41 в четверг, отбой прозвучал около двух часов ночи. В 5.21 снова дали сигнал тревоги. Ее отменили в 6 утра в пятницу. О последствиях не сообщается.
Режим временного ограничения электроснабжения в городе на ночь был снят. До следующей команды диспетчера все потребители в городе со светом.
Утром в пятницу троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10к, 12, 14, 17, 20 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы на других маршрутах не осуществляют движение. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня, сообщили в дептрансе города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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