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Новости Крыма: что происходит на полуострове

Новости Крыма: что происходит на полуострове - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Новости Крыма: что происходит на полуострове

В Крыму с вечера четверга действовала беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту ночью было перекрыто в течение 8,5 часов, а в Севастополе дважды за... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T06:15

2026-07-17T06:15

2026-07-17T06:23

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севастополь

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера четверга действовала беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту ночью было перекрыто в течение 8,5 часов, а в Севастополе дважды за ночь звучала воздушная тревога.Беспилотную опасность объявили на территории республики около 10 часов вечера в четверг, 16 июля. Над Крымом работали силы ПВО, предупредили в ГУ МЧС России по региону. Опасность сохранялась всю ночь, и лишь в 6 утра в пятницу объявили отбой.Из соображений безопасности с вечера четверга было закрыто движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали с 21.43 до 5.13. По состоянию на 6 утра на мостовом переходе есть очереди с обеих сторон.В Севастополе дважды за ночь звучали сирены воздушной тревоги.В первый раз губернатор города Михаил Развожаев опубликовал в своих соцсетях сообщение об угрозе в 22.41 в четверг, отбой прозвучал около двух часов ночи. В 5.21 снова дали сигнал тревоги. Ее отменили в 6 утра в пятницу. О последствиях не сообщается.Режим временного ограничения электроснабжения в городе на ночь был снят. До следующей команды диспетчера все потребители в городе со светом.Утром в пятницу троллейбусы № 1, 5, 7А, 9, 10к, 12, 14, 17, 20 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы на других маршрутах не осуществляют движение. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня, сообщили в дептрансе города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дроновКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваИз-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной

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севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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