https://crimea.ria.ru/20260717/neftyanoy-tanker-nordic-zenith-atakovan-v-chernom-more-1157728495.html

Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море

Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море

Пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T14:10

2026-07-17T14:10

2026-07-17T14:10

черное море

танкер

происшествия

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).Уточняется, что пожар был потушен силами экипажа. По информации представителя КТК, судно стало непригодным к погрузке нефти на терминале.Согласно данным портала по отслеживанию судов MarineTraffic, танкер Nordic Zenith следовал под флагом Либерии.Ранее сообщалось,что Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в НовороссийскеРоссия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флотаВ Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер

черное море

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2026

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черное море, танкер, происшествия, атаки всу, новости