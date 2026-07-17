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Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море
Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море
Пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T14:10
2026-07-17T14:10
черное море
танкер
происшествия
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).Уточняется, что пожар был потушен силами экипажа. По информации представителя КТК, судно стало непригодным к погрузке нефти на терминале.Согласно данным портала по отслеживанию судов MarineTraffic, танкер Nordic Zenith следовал под флагом Либерии.Ранее сообщалось,что Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в НовороссийскеРоссия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флотаВ Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер
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РИА Новости Крым
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черное море, танкер, происшествия, атаки всу, новости
Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море

В Черном море атакован нефтяной танкер Nordic Zenith

14:10 17.07.2026
 
© Getty Images / Turkish Directorate General for Maritime / AnadoluДым от пожара на борту танкера. Архивное фото
Дым от пожара на борту танкера. Архивное фото
© Getty Images / Turkish Directorate General for Maritime / Anadolu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
"Танкер должен был прибыть на терминал КТК для загрузки. Но после двойной атаки на танкере возник пожар, он подал сигнал бедствия. 13 членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, 9 членов экипажа остались на танкере по собственному желанию", – рассказал представитель консорциума.
Уточняется, что пожар был потушен силами экипажа. По информации представителя КТК, судно стало непригодным к погрузке нефти на терминале.
Согласно данным портала по отслеживанию судов MarineTraffic, танкер Nordic Zenith следовал под флагом Либерии.
Ранее сообщалось,что Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
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Черное мореТанкерПроисшествияАтаки ВСУНовости
 
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