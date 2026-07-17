https://crimea.ria.ru/20260717/neftyanoy-tanker-nordic-zenith-atakovan-v-chernom-more-1157728495.html
Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море
Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море
Пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T14:10
2026-07-17T14:10
2026-07-17T14:10
черное море
танкер
происшествия
атаки всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151301187_0:324:506:609_1920x0_80_0_0_79f697370ba310b81a216fbba8ede42f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Пожар произошел на нефтяном танкере Nordic Zenith после двух ночных атак на него в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).Уточняется, что пожар был потушен силами экипажа. По информации представителя КТК, судно стало непригодным к погрузке нефти на терминале.Согласно данным портала по отслеживанию судов MarineTraffic, танкер Nordic Zenith следовал под флагом Либерии.Ранее сообщалось,что Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в НовороссийскеРоссия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флотаВ Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151301187_0:277:506:657_1920x0_80_0_0_6c412a997749a7f6480523893e0c8ebd.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, танкер, происшествия, атаки всу, новости
Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море
В Черном море атакован нефтяной танкер Nordic Zenith