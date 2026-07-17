https://crimea.ria.ru/20260717/nastoyaschee-chudo-postradavshiy-pri-chp-v-shkole-sevastopolya-yunosha-vypisan-iz-bolnitsy-1157719599.html

"Настоящее чудо": пострадавший при ЧП в школе Севастополя юноша выписан из больницы

"Настоящее чудо": пострадавший при ЧП в школе Севастополя юноша выписан из больницы - РИА Новости Крым, 17.07.2026

"Настоящее чудо": пострадавший при ЧП в школе Севастополя юноша выписан из больницы

Юноша из Севастополя , который получил тяжелые травмы при обрушении балкона школы №13, завершил основное лечение в Москве. Сейчас парень отправится на... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T10:56

2026-07-17T10:56

2026-07-17T10:57

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чп в школе №13 севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Юноша из Севастополя , который получил тяжелые травмы при обрушении балкона школы №13, завершил основное лечение в Москве. Сейчас парень отправится на реабилитацию в федеральный центр "Кораблик", поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.ЧП произошло 20 мая в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Позже число пострадавших увеличилось до 10 человек. Один из школьников находился в крайне тяжелом состоянии.Школьник буквально заново учился ходить, говорить и справляться с самыми простыми бытовыми вещами, подчеркнул глава Севастополя.Развожаев отметил, что медики РДКБ проделали огромную, кропотливую работу, которая позволила юноше снова встать на ноги. Сейчас парень отправится на дальнейшую реабилитацию в центр "Кораблик".2 июня сообщалось, что большинство подростков, пострадавших при обрушении балкона в качинской школе №13, выписали из больницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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