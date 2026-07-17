"Настоящее чудо": пострадавший при ЧП в школе Севастополя юноша выписан из больницы
Пострадавший при обрушении балкона школы в Севастополе юноша выписан из больницы
10:56 17.07.2026 (обновлено: 10:57 17.07.2026)
© Telegram Михаил РазвожаевОбстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Юноша из Севастополя , который получил тяжелые травмы при обрушении балкона школы №13, завершил основное лечение в Москве. Сейчас парень отправится на реабилитацию в федеральный центр "Кораблик", поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
ЧП произошло 20 мая в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Позже число пострадавших увеличилось до 10 человек. Один из школьников находился в крайне тяжелом состоянии.
"Тяжелые травмы, реанимация, сложная транспортировка в Москву. Но сегодня мы можем сказать: самое страшное позади. В Российской детской клинической больнице (РДКБ) врачи совершили настоящее чудо", - написал в своем канале в МАКС губернатор.
Школьник буквально заново учился ходить, говорить и справляться с самыми простыми бытовыми вещами, подчеркнул глава Севастополя.
Развожаев отметил, что медики РДКБ проделали огромную, кропотливую работу, которая позволила юноше снова встать на ноги. Сейчас парень отправится на дальнейшую реабилитацию в центр "Кораблик".
2 июня сообщалось, что большинство подростков, пострадавших при обрушении балкона в качинской школе №13, выписали из больницы.