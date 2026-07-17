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На территории Судакской крепости начались новые раскопки - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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На территории Судакской крепости начались новые раскопки
На территории Судакской крепости начались новые раскопки - РИА Новости Крым, 17.07.2026
На территории Судакской крепости начались новые раскопки
На территории музея-заповедника "Судакская крепость", на объекте культурного наследия "Западные казармы Кирилловского полка" (конец XVIII века – начало XIX... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T19:36
2026-07-17T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Судакская крепость", на объекте культурного наследия "Западные казармы Кирилловского полка" (конец XVIII века – начало XIX века) начаты археологические исследования. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма.Ожидается, что раскопки позволят не только уточнить архитектурные особенности строений того периода, но и обнаружить артефакты, которые расскажут о повседневном быте солдат Кирилловского полка, стоявшего на страже южных рубежей Российской империи более двух столетий назад.Полученные по итогам исследований данные станут фундаментом для разработки научно обоснованного проекта реставрации, который поможет укрепить конструктив зданий и максимально бережно интегрировать их в современное музейное пространство, отметили в министерстве.Ранее сообщалось, что ученые обнаружили уникальный погребальный комплекс II века нашей эры на античном некрополе Херсонеса Таврического в Севастополе. Внутри находились четыре свинцовые урны с граффити.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедицияхВ Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город АкраНаучные труды и рассказы: что писал археолог Бутягин в польском СИЗО
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крым, новости крыма, судакская крепость, судак, минкульт крыма, раскопки, археология в крыму
На территории Судакской крепости начались новые раскопки

В Судакской крепости на территории казарм начались археологические изыскания

19:36 17.07.2026
 
© Министерство культуры Республики КрымВ Музее-заповеднике "Судакская крепость" на объекте культнаследия Западные казармы Кирилловского полка начаты археологические исследования
В Музее-заповеднике Судакская крепость на объекте культнаследия Западные казармы Кирилловского полка начаты археологические исследования
© Министерство культуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Судакская крепость", на объекте культурного наследия "Западные казармы Кирилловского полка" (конец XVIII века – начало XIX века) начаты археологические исследования. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма.
"Проведение раскопок – обязательная часть комплекса мероприятий. Исследования позволят детально изучить состояние объекта и обеспечить его сохранность в ходе дальнейших восстановительных работ", – рассказали в ведомстве.
Ожидается, что раскопки позволят не только уточнить архитектурные особенности строений того периода, но и обнаружить артефакты, которые расскажут о повседневном быте солдат Кирилловского полка, стоявшего на страже южных рубежей Российской империи более двух столетий назад.
Полученные по итогам исследований данные станут фундаментом для разработки научно обоснованного проекта реставрации, который поможет укрепить конструктив зданий и максимально бережно интегрировать их в современное музейное пространство, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили уникальный погребальный комплекс II века нашей эры на античном некрополе Херсонеса Таврического в Севастополе. Внутри находились четыре свинцовые урны с граффити.
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КрымНовости КрымаСудакская крепостьСудакМинкульт КрымаРаскопкиАрхеология в Крыму
 
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