https://crimea.ria.ru/20260717/na-territorii-sudakskoy-kreposti-nachalis-novye-raskopki-1157720545.html
На территории Судакской крепости начались новые раскопки
На территории Судакской крепости начались новые раскопки - РИА Новости Крым, 17.07.2026
На территории Судакской крепости начались новые раскопки
На территории музея-заповедника "Судакская крепость", на объекте культурного наследия "Западные казармы Кирилловского полка" (конец XVIII века – начало XIX... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Судакская крепость", на объекте культурного наследия "Западные казармы Кирилловского полка" (конец XVIII века – начало XIX века) начаты археологические исследования. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма.Ожидается, что раскопки позволят не только уточнить архитектурные особенности строений того периода, но и обнаружить артефакты, которые расскажут о повседневном быте солдат Кирилловского полка, стоявшего на страже южных рубежей Российской империи более двух столетий назад.Полученные по итогам исследований данные станут фундаментом для разработки научно обоснованного проекта реставрации, который поможет укрепить конструктив зданий и максимально бережно интегрировать их в современное музейное пространство, отметили в министерстве.Ранее сообщалось, что ученые обнаружили уникальный погребальный комплекс II века нашей эры на античном некрополе Херсонеса Таврического в Севастополе. Внутри находились четыре свинцовые урны с граффити.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедицияхВ Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город АкраНаучные труды и рассказы: что писал археолог Бутягин в польском СИЗО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, судакская крепость, судак, минкульт крыма, раскопки, археология в крыму
На территории Судакской крепости начались новые раскопки
В Судакской крепости на территории казарм начались археологические изыскания
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Судакская крепость", на объекте культурного наследия "Западные казармы Кирилловского полка" (конец XVIII века – начало XIX века) начаты археологические исследования. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма.
"Проведение раскопок – обязательная часть комплекса мероприятий. Исследования позволят детально изучить состояние объекта и обеспечить его сохранность в ходе дальнейших восстановительных работ", – рассказали в ведомстве.
Ожидается, что раскопки позволят не только уточнить архитектурные особенности строений того периода, но и обнаружить артефакты, которые расскажут о повседневном быте солдат Кирилловского полка, стоявшего на страже южных рубежей Российской империи более двух столетий назад.
Полученные по итогам исследований данные станут фундаментом для разработки научно обоснованного проекта реставрации, который поможет укрепить конструктив зданий и максимально бережно интегрировать их в современное музейное пространство, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось
, что ученые обнаружили уникальный погребальный комплекс II века нашей эры на античном некрополе Херсонеса Таврического в Севастополе. Внутри находились четыре свинцовые урны с граффити.
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