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Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы

Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы. Об этом со ссылкой на национальный сейсмологический центр Мексики сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T18:29

2026-07-17T18:29

2026-07-17T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы. Об этом со ссылкой на национальный сейсмологический центр Мексики сообщает РИА Новости.Толчки были зафиксированы в 8:48 утра (около 17:48 мск). По предварительным данным, сейсмособытие произошло на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Серия землетрясений также зафиксирована в пятницу в Турции и у ее черноморского побережья, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, наиболее мощный толчок с магнитудой в 3 балла произошел в 10:07 по местному времени (совпадает с московским – ред.). Очаг залегал на глубине 15 км, находился в 114 километрах к северу от города Элязыга с населением в 298 тысяч человек и в 13 км к юго-востоку от 114-тысяччного Эрзинджана.Кроме того, с начала дня в регионе зафиксировано еще около десятка подземных толчков магнитудой до 2.6. Один из них произошел в 09.20 утра в Черном море. Очаг залегал на глубине 11 км, располагался в 185 километрах к северо-востоку от 100-тысячного турецкого города Зонгулдака.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноСупертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человекПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, сейсмология, землетрясение, турция, европейский средиземноморский сейсмологический центр