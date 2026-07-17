Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-gvatemaly--1157746612.html
Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы
Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы. Об этом со ссылкой на национальный сейсмологический центр Мексики сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T18:29
2026-07-17T18:29
новости
в мире
сейсмология
землетрясение
турция
европейский средиземноморский сейсмологический центр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы. Об этом со ссылкой на национальный сейсмологический центр Мексики сообщает РИА Новости.Толчки были зафиксированы в 8:48 утра (около 17:48 мск). По предварительным данным, сейсмособытие произошло на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Серия землетрясений также зафиксирована в пятницу в Турции и у ее черноморского побережья, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, наиболее мощный толчок с магнитудой в 3 балла произошел в 10:07 по местному времени (совпадает с московским – ред.). Очаг залегал на глубине 15 км, находился в 114 километрах к северу от города Элязыга с населением в 298 тысяч человек и в 13 км к юго-востоку от 114-тысяччного Эрзинджана.Кроме того, с начала дня в регионе зафиксировано еще около десятка подземных толчков магнитудой до 2.6. Один из них произошел в 09.20 утра в Черном море. Очаг залегал на глубине 11 км, располагался в 185 километрах к северо-востоку от 100-тысячного турецкого города Зонгулдака.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноСупертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человекПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_19a5509097d0657ce0c97c7a0ada0b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, в мире, сейсмология, землетрясение, турция, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы

18:29 17.07.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы. Об этом со ссылкой на национальный сейсмологический центр Мексики сообщает РИА Новости.
Толчки были зафиксированы в 8:48 утра (около 17:48 мск). По предварительным данным, сейсмособытие произошло на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
Серия землетрясений также зафиксирована в пятницу в Турции и у ее черноморского побережья, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, наиболее мощный толчок с магнитудой в 3 балла произошел в 10:07 по местному времени (совпадает с московским – ред.). Очаг залегал на глубине 15 км, находился в 114 километрах к северу от города Элязыга с населением в 298 тысяч человек и в 13 км к юго-востоку от 114-тысяччного Эрзинджана.
Кроме того, с начала дня в регионе зафиксировано еще около десятка подземных толчков магнитудой до 2.6. Один из них произошел в 09.20 утра в Черном море. Очаг залегал на глубине 11 км, располагался в 185 километрах к северо-востоку от 100-тысячного турецкого города Зонгулдака.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известно
Супертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человек
Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
 
НовостиВ миреСейсмологияЗемлетрясениеТурцияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:36На территории Судакской крепости начались новые раскопки
19:14Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму
19:05От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту
18:51Как изменились цены в Крыму в июне
18:33Беспилотник упал на многоэтажку в Липецке
18:29Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы
18:13Ученый и Человек: к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая
17:59Часть Керчи на день останется без воды
17:53Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве
17:32Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ на северный Крым
17:30В Крыму завершили газификацию еще одного села
17:15Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – Лавров
17:06Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля
16:59Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру
16:49Мобильность штурмовиков армии России увеличена на треть – Минобороны
16:34Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет
16:30В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
16:12Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
16:06Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России
15:56Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
Лента новостейМолния