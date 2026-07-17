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Мобильность штурмовиков армии России увеличена на треть – Минобороны

Мобильность штурмовиков армии России увеличена на треть – Минобороны - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Мобильность штурмовиков армии России увеличена на треть – Минобороны

Мобильность и боевой потенциал российских штурмовиков вырос на треть, а объемы доставки материальных средств в зону СВО – вдвое. Об этом в ходе заседания... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T16:49

2026-07-17T16:49

2026-07-17T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Мобильность и боевой потенциал российских штурмовиков вырос на треть, а объемы доставки материальных средств в зону СВО – вдвое. Об этом в ходе заседания Коллегии Минобороны России сообщил замглавы военного ведомства, генерал-полковник Александр Санчик, его доклад приводит Минобороны.В пятницу под руководством главы оборонного ведомства Андрея Белоусова состоялось заседание Коллегии военного ведомства, на котором обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности в рамках решения поставленных задач. Особое внимание было уделено модернизации ВС РФ.По словам Санчика, в первом полугодии были достигнуты результаты по 16 целевым показателям, направленным на повышение эффективности, обеспечение боеспособности войск в ходе специальной военной операции и повседневной деятельности."Все целевые показатели достигнуты в установленные сроки", – заявил Санчик.В частности, по его словам, мобильность и боевой потенциал группировок войск повышены за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях.Также, по его словам, сокращен срок текущего ремонта техники.Заместитель главы Минобороны России подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря поставкам современного технологического оборудования в рамках технического перевооружения ремонтно-восстановительных органов и организации цикличного обучения и повышения квалификации специалистов-ремонтников на предприятиях промышленности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФНе только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, россия, новости, оружие