https://crimea.ria.ru/20260717/mery-po-stabilizatsii-tsen-na-toplivo-gosduma-rassmotrit-21-iyulya-1157742874.html

Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля

Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля

Государственная Дума во вторник, 21 июля, рассмотрит изменения в законодательство, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T17:06

2026-07-17T17:06

2026-07-17T17:06

вячеслав володин

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топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума во вторник, 21 июля, рассмотрит изменения в законодательство, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы."Планируем обсудить законопроект и поступившие к нему поправки на ближайшем заседании - во вторник", – рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.Отмечается, что ко второму чтению предлагаются изменения в Налоговый кодекс РФ.Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены. Президент поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемКогда Крым получит субсидии на закупку топлива - ответ АксеноваЧто происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, топливо, бензин, новости, россия