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Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля
Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля
Государственная Дума во вторник, 21 июля, рассмотрит изменения в законодательство, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T17:06
2026-07-17T17:06
вячеслав володин
государственная дума рф
топливо
бензин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума во вторник, 21 июля, рассмотрит изменения в законодательство, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы."Планируем обсудить законопроект и поступившие к нему поправки на ближайшем заседании - во вторник", – рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.Отмечается, что ко второму чтению предлагаются изменения в Налоговый кодекс РФ.Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены. Президент поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемКогда Крым получит субсидии на закупку топлива - ответ АксеноваЧто происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака
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вячеслав володин, государственная дума рф, топливо, бензин, новости, россия
Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля

Госдума 21 июля рассмотрит меры по стабилизации цен на топливном рынке в России

17:06 17.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума во вторник, 21 июля, рассмотрит изменения в законодательство, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Планируем обсудить законопроект и поступившие к нему поправки на ближайшем заседании - во вторник", – рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.
Отмечается, что ко второму чтению предлагаются изменения в Налоговый кодекс РФ.
"Все необходимые меры, которые направлены на решение проблем, связанных с обеспечением наших граждан и предприятий горюче-смазочными материалами, Государственная Дума поддержит безотлагательно", - подчеркнул Володин.
Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.
Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены. Президент поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
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Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФТопливоБензинНовостиРоссия
 
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