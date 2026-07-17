Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/lvova-belova-pomogla-ottsu-iz-kryma-vernut-domoy-detey-1157722354.html
Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей
Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла отцу из Крыма сохранить родительские права и вернуть домой сына и дочь, которым... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T11:41
2026-07-17T11:41
мария львова-белова
дети
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157722151_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_d48bcb19969af5de219c5922ac929ca6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла отцу из Крыма сохранить родительские права и вернуть домой сына и дочь, которым пришлось полтора года провести в социально-реабилитационном центре. Об этом сообщила омбудсмен в своем канале в МАКС.По ее словам, мама детей страдала от зависимости и перестала выходить на связь. Условия проживания в семье не соответствовали требованиям, поэтому детей изъяли. Виталий регулярно навещал сына и дочь, звонил им и старался сохранять общение.В центре, где жили ребята, мужчина стал посещать встречи клуба "Устойчивая семья". Это помогло ему поверить в свои силы, привести жилье в порядок к возвращению детей. Чтобы не допустить лишения его родительских прав сотрудники аппарата подробно изучили обстоятельства дела и подготовили необходимые документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сынаВ Севастополе суд лишил многодетную пару родительских правВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157722151_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_b2348c1365a7068891258090ec7a4890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария львова-белова, дети, новости крыма, крым
Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей

Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой сына и дочь

11:41 17.07.2026
 
© ТГ-канал Мария Львова-БеловаЛьвова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой сына и дочь
Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой сына и дочь
© ТГ-канал Мария Львова-Белова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла отцу из Крыма сохранить родительские права и вернуть домой сына и дочь, которым пришлось полтора года провести в социально-реабилитационном центре. Об этом сообщила омбудсмен в своем канале в МАКС.
По ее словам, мама детей страдала от зависимости и перестала выходить на связь. Условия проживания в семье не соответствовали требованиям, поэтому детей изъяли. Виталий регулярно навещал сына и дочь, звонил им и старался сохранять общение.
"Сам рос сиротой и не хочу, чтобы ребята повторили этот путь", – цитирует омбудсмен Виталия.
В центре, где жили ребята, мужчина стал посещать встречи клуба "Устойчивая семья". Это помогло ему поверить в свои силы, привести жилье в порядок к возвращению детей. Чтобы не допустить лишения его родительских прав сотрудники аппарата подробно изучили обстоятельства дела и подготовили необходимые документы.

"Суд учел мое заключение, позицию специалистов автономной некоммерческой организации "Азбука семьи" и директора социально-реабилитационного центра. А главное – желание самих детей жить с папой. Недавно сын и дочь мужчины вернулись домой", - проинформировала омбудсмен.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сына
В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав
В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
 
Мария Львова-БеловадетиНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41Движение по Крымскому мосту возобновили
13:28В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль
13:12В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем
13:03Крымский мост закрыт
12:50Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота
12:4219 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю
12:38В Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона
12:23Воздушную тревогу в Севастополе отменили
12:13В Севастополе снова звучат сирены - объявлена воздушная тревога
12:05Украинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
11:56Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороны
11:50ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых
11:41Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей
11:31Отбой ракетной опасности в Крыму
11:30В Севастополе отменили воздушную тревогу
11:26Для двух районов Донецка утвердили проекты планировки территорий
11:15Где в Крыму купить бензин 17 июля
11:07Ракетная опасность объявлена в Крыму
11:02В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:56"Настоящее чудо": пострадавший при ЧП в школе Севастополя юноша выписан из больницы
Лента новостейМолния