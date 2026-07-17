https://crimea.ria.ru/20260717/lvova-belova-pomogla-ottsu-iz-kryma-vernut-domoy-detey-1157722354.html

Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей

Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла отцу из Крыма сохранить родительские права и вернуть домой сына и дочь, которым... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T11:41

2026-07-17T11:41

2026-07-17T11:41

мария львова-белова

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла отцу из Крыма сохранить родительские права и вернуть домой сына и дочь, которым пришлось полтора года провести в социально-реабилитационном центре. Об этом сообщила омбудсмен в своем канале в МАКС.По ее словам, мама детей страдала от зависимости и перестала выходить на связь. Условия проживания в семье не соответствовали требованиям, поэтому детей изъяли. Виталий регулярно навещал сына и дочь, звонил им и старался сохранять общение.В центре, где жили ребята, мужчина стал посещать встречи клуба "Устойчивая семья". Это помогло ему поверить в свои силы, привести жилье в порядок к возвращению детей. Чтобы не допустить лишения его родительских прав сотрудники аппарата подробно изучили обстоятельства дела и подготовили необходимые документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пару из Севастополя лишили родительских прав на 10-летнего сынаВ Севастополе суд лишил многодетную пару родительских правВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария львова-белова, дети, новости крыма, крым