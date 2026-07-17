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"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области
"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.07.2026
"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области
Расчет комплекса Zala – "Ланцет" батальона беспилотных систем группировки "Днепр" ликвидировал артиллерийское орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T10:46
2026-07-17T10:46
россия
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
беспилотные войска
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Расчет комплекса Zala – "Ланцет" батальона беспилотных систем группировки "Днепр" ликвидировал артиллерийское орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во время разведывательного вылета над территорией, контролируемой украинскими формированиями, операторы БПЛА обнаружили замаскированное в лесополосе правобережья Херсонской области орудие ВСУ. После доразведки цель подтвердилась. Операторы оперативно подняли ударный дрон в небо и через несколько минут уничтожили орудие противника.В военном ведомстве отметили, что разведывательно-ударный комплекс Zala-"Ланцет" активно применяется на всех направлениях зоны проведения спецоперации и зарекомендовал себя как надежное средство для разведки, обнаружения, наведения, корректировки и поражения различных целей ВСУ.Ранее Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля, на которых запечатлена ликвидация безэкипажных катеров в Черном море барражирующими боеприпасами "Ланцет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские БПЛА разбили нефтебазу и центр доставки дронов в ЗапорожьеОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступленийДроноводы "Днепра" уничтожили вражеские системы РЭБ на Херсонщине
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96
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россия, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), беспилотные войска, новости сво, министерство обороны рф, видео
"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области

Комплекс Zala – "Ланцет" группировки "Днепр" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области

10:46 17.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Расчет комплекса Zala – "Ланцет" батальона беспилотных систем группировки "Днепр" ликвидировал артиллерийское орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Во время разведывательного вылета над территорией, контролируемой украинскими формированиями, операторы БПЛА обнаружили замаскированное в лесополосе правобережья Херсонской области орудие ВСУ. После доразведки цель подтвердилась. Операторы оперативно подняли ударный дрон в небо и через несколько минут уничтожили орудие противника.

"Здесь у меня должность – техник комплекса "Zala" Z 16, разведывательный самолет. Камера тут хорошая, смотрит километров на 10. В принципе, этого для разведки хватает. К тому же он очень хорошо летает и планирует. На момент, когда камера противника-перехватчика запечатлеет дрон, он начинает уклоняться на 60 градусов, и у него увеличивается скорость на 150", – рассказал техник комплекса с позывным "Радон".

В военном ведомстве отметили, что разведывательно-ударный комплекс Zala-"Ланцет" активно применяется на всех направлениях зоны проведения спецоперации и зарекомендовал себя как надежное средство для разведки, обнаружения, наведения, корректировки и поражения различных целей ВСУ.
Ранее Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля, на которых запечатлена ликвидация безэкипажных катеров в Черном море барражирующими боеприпасами "Ланцет".
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РоссияГруппировка войск "Днепр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотные войскаНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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