https://crimea.ria.ru/20260717/lantset-unichtozhil-artilleriyu-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1157683126.html

"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области

"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.07.2026

"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области

Расчет комплекса Zala – "Ланцет" батальона беспилотных систем группировки "Днепр" ликвидировал артиллерийское орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T10:46

2026-07-17T10:46

2026-07-17T10:46

россия

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

беспилотные войска

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Расчет комплекса Zala – "Ланцет" батальона беспилотных систем группировки "Днепр" ликвидировал артиллерийское орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во время разведывательного вылета над территорией, контролируемой украинскими формированиями, операторы БПЛА обнаружили замаскированное в лесополосе правобережья Херсонской области орудие ВСУ. После доразведки цель подтвердилась. Операторы оперативно подняли ударный дрон в небо и через несколько минут уничтожили орудие противника.В военном ведомстве отметили, что разведывательно-ударный комплекс Zala-"Ланцет" активно применяется на всех направлениях зоны проведения спецоперации и зарекомендовал себя как надежное средство для разведки, обнаружения, наведения, корректировки и поражения различных целей ВСУ.Ранее Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля, на которых запечатлена ликвидация безэкипажных катеров в Черном море барражирующими боеприпасами "Ланцет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские БПЛА разбили нефтебазу и центр доставки дронов в ЗапорожьеОсвобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступленийДроноводы "Днепра" уничтожили вражеские системы РЭБ на Херсонщине

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2026

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россия, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), беспилотные войска, новости сво, министерство обороны рф, видео