Крымский мост сейчас - ситуация с обеих сторон Керченского пролива
Крымский мост сейчас - ситуация с очередями на 9 утра
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи есть очередь в 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение автотранспорта на Крымском мосту было перекрыто 8, 5 часов - с 21:43 четверга до 05:13 пятницы. В 6:00 в очереди со стороны Тамани стояло 600 транспортных средств. Со стороны Керчи - 500 авто. К 8 утра очередей уже не было, однако спустя час с крымской стороны опять фиксируется незначительное скопление транспорта.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.