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Крымский мост - ситуация после открытия движения - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Крымский мост - ситуация после открытия движения
Крымский мост - ситуация после открытия движения - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Крымский мост - ситуация после открытия движения
Более 600 авто ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T14:17
2026-07-17T14:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Более 600 авто ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост был закрыт в течение 37 минут. До этого с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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крымский мост, новости крыма, крым, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
Крымский мост - ситуация после открытия движения

Крымский мост сейчас - в очереди стоят 610 авто

14:17 17.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Более 600 авто ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Мост был закрыт в течение 37 минут. До этого с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.
"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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