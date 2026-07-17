Крымский мост - ситуация после открытия движения
Крымский мост сейчас - в очереди стоят 610 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Более 600 авто ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Мост был закрыт в течение 37 минут. До этого с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.
"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.