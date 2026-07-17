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Крымский мост - ситуация после многочасовой остановки движения - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост - ситуация после многочасовой остановки движения
Крымский мост - ситуация после многочасовой остановки движения - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Крымский мост - ситуация после многочасовой остановки движения
На Крымском мосту после открытия движения в очереди со стороны Тамани находится 75 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T07:07
2026-07-17T07:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очереди со стороны Тамани находится 75 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта на Крымском мосту было перекрыто 8, 5 часов - с 21:43 четверга до 05:13 пятницы. В 6:00 в очереди со стороны Тамани стояло 600 транспортных средств. Со стороны Керчи - 500 авто.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, транспорт, логистика
Крымский мост - ситуация после многочасовой остановки движения

Крымский мост сейчас - ситуация после многочасовой остановки движения

07:07 17.07.2026 (обновлено: 07:08 17.07.2026)
 
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Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очереди со стороны Тамани находится 75 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение автотранспорта на Крымском мосту было перекрыто 8, 5 часов - с 21:43 четверга до 05:13 пятницы. В 6:00 в очереди со стороны Тамани стояло 600 транспортных средств. Со стороны Керчи - 500 авто.
"По состоянию на 07:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 75 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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