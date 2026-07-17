https://crimea.ria.ru/20260717/krymskiy-most---situatsiya-posle-mnogochasovoy-ostanovki-dvizheniya-1157713014.html

Крымский мост - ситуация после многочасовой остановки движения

Крымский мост - ситуация после многочасовой остановки движения - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Крымский мост - ситуация после многочасовой остановки движения

На Крымском мосту после открытия движения в очереди со стороны Тамани находится 75 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T07:07

2026-07-17T07:07

2026-07-17T07:08

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очереди со стороны Тамани находится 75 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта на Крымском мосту было перекрыто 8, 5 часов - с 21:43 четверга до 05:13 пятницы. В 6:00 в очереди со стороны Тамани стояло 600 транспортных средств. Со стороны Керчи - 500 авто.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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