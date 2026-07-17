https://crimea.ria.ru/20260717/krymskim-elektrichkam-naznachili-dve-dopolnitelnye-ostanovki-1157715434.html

Крымским электричкам назначили две дополнительные остановки

Крымским электричкам назначили две дополнительные остановки - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Крымским электричкам назначили две дополнительные остановки

С пятницы, 17 июля, в Крыму назначаются дополнительные остановки для некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T09:42

2026-07-17T09:42

2026-07-17T09:42

крым

новости крыма

электричка

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. С пятницы, 17 июля, в Крыму назначаются дополнительные остановки для некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Кроме того, добавляется остановка на платформе 1486 километр пригородному поезду № 7204/7203 сообщением Инкерман-1 - Евпатория (отправление со станции Инкерман-1 в 11:30).В ЮППК призвали пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.Ранее сообщалось, что для нескольких крымских пригородных поездов с 15 июля назначены дополнительные остановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассыВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", железные дороги крыма