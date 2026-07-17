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Крымским электричкам назначили две дополнительные остановки - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Крымским электричкам назначили две дополнительные остановки
Крымским электричкам назначили две дополнительные остановки - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Крымским электричкам назначили две дополнительные остановки
С пятницы, 17 июля, в Крыму назначаются дополнительные остановки для некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T09:42
2026-07-17T09:42
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новости крыма
электричка
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. С пятницы, 17 июля, в Крыму назначаются дополнительные остановки для некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Кроме того, добавляется остановка на платформе 1486 километр пригородному поезду № 7204/7203 сообщением Инкерман-1 - Евпатория (отправление со станции Инкерман-1 в 11:30).В ЮППК призвали пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.Ранее сообщалось, что для нескольких крымских пригородных поездов с 15 июля назначены дополнительные остановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассыВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек
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крым, новости крыма, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", железные дороги крыма
Крымским электричкам назначили две дополнительные остановки

С 17 июля в Крыму назначены две дополнительные остановки для электричек

09:42 17.07.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. С пятницы, 17 июля, в Крыму назначаются дополнительные остановки для некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

"Назначается остановка на платформе 1531 километр пригородному поезду № 7202/7201 сообщением Инкерман-1 - Евпатория (отправлением со станции Инкерман-1 в 7:42)", – говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется остановка на платформе 1486 километр пригородному поезду № 7204/7203 сообщением Инкерман-1 - Евпатория (отправление со станции Инкерман-1 в 11:30).
В ЮППК призвали пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что для нескольких крымских пригородных поездов с 15 июля назначены дополнительные остановки.
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КрымНовости КрымаЭлектричкаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Железные дороги Крыма
 
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