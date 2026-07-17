https://crimea.ria.ru/20260717/kommercheskiy-sled-dlya-chego-zelenskiy-naznachil-khmaru-glavoy-minoborony-1157722680.html

Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороны

Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороны - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороны

В назначении врио главы минобороны Украины Евгения Хмары, который ранее исполнял обязанности руководителя Службы безопасности Украины, следует искать... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T11:56

2026-07-17T11:56

2026-07-17T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В назначении врио главы минобороны Украины Евгения Хмары, который ранее исполнял обязанности руководителя Службы безопасности Украины, следует искать коммерческий след, а не стремление киевского режима усилить террор против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Павел Шипилин.В четверг Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности министра обороны Украины врио главы СБУ Евгению Хмаре. По словам Зеленского, Хмара "обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций". До этого минобороны Украины возглавлял Михаил Федоров, которого Зеленский обвинил в провале реформы территориальных центров комплектования. Также глава киевского режима подтвердил наличие конфликта между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским.По мнению эксперта, Зеленский снял Федорова, поскольку почувствовал от него даже не прямую угрозу, а намек на нее. Глава киевского режима всегда был очень чувствительным к политической конкуренции. И если какая-либо персона на том или ином посту начинает обретать популярность, Зеленский тут же старается этого человека сместить, указал аналитик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Специалист по террору: кого Зеленский назначит главой СБУ – мнениеПочему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины

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мнения, павел шипилин, украина, новости сво, минобороны украины, сбу (служба безопасности украины), владимир зеленский