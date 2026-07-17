Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороны
В назначении Хмары врио главы минобороны Украины следует искать коммерческий след – мнение
© Служба безопасности УкраиныЕвгений Хмара
© Служба безопасности Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В назначении врио главы минобороны Украины Евгения Хмары, который ранее исполнял обязанности руководителя Службы безопасности Украины, следует искать коммерческий след, а не стремление киевского режима усилить террор против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Павел Шипилин.
В четверг Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности министра обороны Украины врио главы СБУ Евгению Хмаре. По словам Зеленского, Хмара "обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций". До этого минобороны Украины возглавлял Михаил Федоров, которого Зеленский обвинил в провале реформы территориальных центров комплектования. Также глава киевского режима подтвердил наличие конфликта между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским.
"Полагаю, во всех кадровых перестановках в Киеве следует искать коммерческий след. Того же Хмару Зеленский мог использовать, не назначая ни на какой пост, он всегда у него под рукой. И там таких доказавших свою идеологическую преданность персонажей очень много. На Украине правит бал коррупция, а никак не попытка, так скажем, "улучшить террористическую составляющую". Для этого нет необходимости назначать людей на какие-то высокие посты", - сказал Шипилин.
По мнению эксперта, Зеленский снял Федорова, поскольку почувствовал от него даже не прямую угрозу, а намек на нее. Глава киевского режима всегда был очень чувствительным к политической конкуренции. И если какая-либо персона на том или ином посту начинает обретать популярность, Зеленский тут же старается этого человека сместить, указал аналитик.
"На сегодняшний день Зеленский имеет полную поддержку Запада, ему нет особого смысла устраивать эту кадровую чехарду ради повышения эффективности. Ради повышения эффективности распила денег или из-за угрозы каких-то разоблачений – такое возможно", - подытожил Шипилин.
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