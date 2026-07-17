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Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России
Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял доклады своих замов в рамках заседания Коллегии военного ведомства, на мероприятии обсуждался ход реализации... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T16:06
2026-07-17T16:06
россия
министерство обороны рф
андрей белоусов
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял доклады своих замов в рамках заседания Коллегии военного ведомства, на мероприятии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности в рамках решения поставленных задач.По информации Минобороны, особое внимание было уделено модернизации ВС РФ.Также обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов. Отдельно участники Коллегии рассмотрели тему реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.В свою очередь заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что мобильность и боевой потенциал группировок войск повышены за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях.Александр Санчик также отметил, что за счет комплексного применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летальных аппаратов, а также совершенствования способов доставки материальных средств, более чем в 2 раза увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения.Накануне Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где принял доклады командования на пункте управления одного из объединений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и СевастополяВ армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 годуБелоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
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РИА Новости Крым
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россия, министерство обороны рф, андрей белоусов, новости сво, вооруженные силы россии
Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России

Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России

16:06 17.07.2026
 
© Министерство обороны РФБелоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
Белоусов проинспектировал группировку войск Восток
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял доклады своих замов в рамках заседания Коллегии военного ведомства, на мероприятии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности в рамках решения поставленных задач.
"Задачи, озвученные на декабрьской Коллегии, были поставлены на полгода и на год. Необходимо зафиксировать, как мы справились за полугодие", – цитирует пресс-служба министерства Белоусова.
По информации Минобороны, особое внимание было уделено модернизации ВС РФ.
"Особое внимание было уделено модернизации Вооруженных Сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, включая вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствования системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники", – проинформировали в МО .
Также обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов. Отдельно участники Коллегии рассмотрели тему реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.
В свою очередь заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что мобильность и боевой потенциал группировок войск повышены за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях.
Александр Санчик также отметил, что за счет комплексного применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летальных аппаратов, а также совершенствования способов доставки материальных средств, более чем в 2 раза увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения.
Накануне Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", где принял доклады командования на пункте управления одного из объединений.
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РоссияМинистерство обороны РФАндрей БелоусовНовости СВОВооруженные силы России
 
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