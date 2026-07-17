https://crimea.ria.ru/20260717/kakoy-segodnya-prazdnik-17-iyulya-1129958392.html
Какой сегодня праздник: 17 июля
Какой сегодня праздник: 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Какой сегодня праздник: 17 июля
В России празднуют День морской авиации ВМФ и День этнографа. 51 год назад состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Также в... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T00:00
2026-07-17T00:00
2026-07-17T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В России празднуют День морской авиации ВМФ и День этнографа. 51 год назад состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Также в этот день родились путешественник Николай Миклухо-Маклай и российский композитор Алексей Рыбников.Что празднуют в мире17 июля считается Днем основания морской авиации Военно-Морского флота России. В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны русские летчики одержали победу в воздушном бою над Балтийским морем. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна "Орлица" Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации.Свой профессиональный праздник отмечают российские этнографы. Дата приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл Старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.Еще сегодня можно отметить Всемирный день эмодзи, День дарения подарков, День "Обнимите своих детей", День персикового мороженого и День татуировки.Знаменательные событияВ 1945 году началась Потсдамская конференция – третья и последняя официальная встреча лидеров "большой тройки" (трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне). В повестку Потсдамской конференции вошли вопросы, относившиеся к побежденной Германии, в том числе переустройство политической жизни немцев на миролюбивой и демократической основе, военно-экономическое разоружение страны и хотя бы частичное возмещение материального ущерба, нанесенного другим странам, а также наказание нацистских преступников.В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Это был первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Стыковка (касание) кораблей "Союз-19" и "Аполлон" была зафиксирована в 19:09 мск, обжатие стыка – в 19:12 мск. Корабли состыковались, став прообразом будущей международной космической станции.Кто родилсяВ 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай – русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник. Изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.В 1945 году родился композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников. Он является автором музыки к многочисленным кинофильмам, музыкальным спектаклям, а также рок-опер "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось", поставленных в Московском театре им. Ленинского комсомола.В 1954 году родилась немецкий политик, канцлер Германии (с ноября 2005 по декабрь 2021 года) Ангела Меркель. Семья Меркель жила в ГДР, потому в школьные годы Ангела даже состояла в пионерской организации. Политическая карьера Меркель началась в 1989 году после падения Берлинской стены. В 2005 году Меркель стала первой женщиной федеральным канцлером и одновременно самым молодым (в возрасте 51 года) федеральным канцлером за всю историю ФРГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В России празднуют День морской авиации ВМФ и День этнографа. 51 год назад состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Также в этот день родились путешественник Николай Миклухо-Маклай и российский композитор Алексей Рыбников.
Что празднуют в мире
17 июля считается Днем основания морской авиации Военно-Морского флота России. В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны русские летчики одержали победу в воздушном бою над Балтийским морем. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна "Орлица" Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации.
Свой профессиональный праздник отмечают российские этнографы. Дата приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл Старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.
Еще сегодня можно отметить Всемирный день эмодзи, День дарения подарков, День "Обнимите своих детей", День персикового мороженого и День татуировки.
Знаменательные события
В 1945 году началась Потсдамская конференция – третья и последняя официальная встреча лидеров "большой тройки" (трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне). В повестку Потсдамской конференции вошли вопросы, относившиеся к побежденной Германии, в том числе переустройство политической жизни немцев на миролюбивой и демократической основе, военно-экономическое разоружение страны и хотя бы частичное возмещение материального ущерба, нанесенного другим странам, а также наказание нацистских преступников.
В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Это был первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Стыковка (касание) кораблей "Союз-19" и "Аполлон" была зафиксирована в 19:09 мск, обжатие стыка – в 19:12 мск. Корабли состыковались, став прообразом будущей международной космической станции.
Кто родился
В 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай – русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник. Изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.
В 1945 году родился композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников. Он является автором музыки к многочисленным кинофильмам, музыкальным спектаклям, а также рок-опер "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось", поставленных в Московском театре им. Ленинского комсомола.
В 1954 году родилась немецкий политик, канцлер Германии (с ноября 2005 по декабрь 2021 года) Ангела Меркель. Семья Меркель жила в ГДР, потому в школьные годы Ангела даже состояла в пионерской организации. Политическая карьера Меркель началась в 1989 году после падения Берлинской стены. В 2005 году Меркель стала первой женщиной федеральным канцлером и одновременно самым молодым (в возрасте 51 года) федеральным канцлером за всю историю ФРГ.
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