Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/kakoy-segodnya-prazdnik-17-iyulya-1129958392.html
Какой сегодня праздник: 17 июля
Какой сегодня праздник: 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Какой сегодня праздник: 17 июля
В России празднуют День морской авиации ВМФ и День этнографа. 51 год назад состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Также в... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T00:00
2026-07-17T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129993355_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_31b7cf3530bc0863999fda5c995d96f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В России празднуют День морской авиации ВМФ и День этнографа. 51 год назад состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Также в этот день родились путешественник Николай Миклухо-Маклай и российский композитор Алексей Рыбников.Что празднуют в мире17 июля считается Днем основания морской авиации Военно-Морского флота России. В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны русские летчики одержали победу в воздушном бою над Балтийским морем. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна "Орлица" Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации.Свой профессиональный праздник отмечают российские этнографы. Дата приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл Старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.Еще сегодня можно отметить Всемирный день эмодзи, День дарения подарков, День "Обнимите своих детей", День персикового мороженого и День татуировки.Знаменательные событияВ 1945 году началась Потсдамская конференция – третья и последняя официальная встреча лидеров "большой тройки" (трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне). В повестку Потсдамской конференции вошли вопросы, относившиеся к побежденной Германии, в том числе переустройство политической жизни немцев на миролюбивой и демократической основе, военно-экономическое разоружение страны и хотя бы частичное возмещение материального ущерба, нанесенного другим странам, а также наказание нацистских преступников.В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Это был первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Стыковка (касание) кораблей "Союз-19" и "Аполлон" была зафиксирована в 19:09 мск, обжатие стыка – в 19:12 мск. Корабли состыковались, став прообразом будущей международной космической станции.Кто родилсяВ 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай – русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник. Изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.В 1945 году родился композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников. Он является автором музыки к многочисленным кинофильмам, музыкальным спектаклям, а также рок-опер "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось", поставленных в Московском театре им. Ленинского комсомола.В 1954 году родилась немецкий политик, канцлер Германии (с ноября 2005 по декабрь 2021 года) Ангела Меркель. Семья Меркель жила в ГДР, потому в школьные годы Ангела даже состояла в пионерской организации. Политическая карьера Меркель началась в 1989 году после падения Берлинской стены. В 2005 году Меркель стала первой женщиной федеральным канцлером и одновременно самым молодым (в возрасте 51 года) федеральным канцлером за всю историю ФРГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129993355_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_26239c322cc5fa768eb318a55ed7a18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 17 июля

Что празднуют в России и в мире 17 июля

00:00 17.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВертолет Ка-27ПЛ в специальном отсеке фрегата "Маршал Шапошников"
Вертолет Ка-27ПЛ в специальном отсеке фрегата Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В России празднуют День морской авиации ВМФ и День этнографа. 51 год назад состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Также в этот день родились путешественник Николай Миклухо-Маклай и российский композитор Алексей Рыбников.

Что празднуют в мире

17 июля считается Днем основания морской авиации Военно-Морского флота России. В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны русские летчики одержали победу в воздушном бою над Балтийским морем. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна "Орлица" Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации.
Свой профессиональный праздник отмечают российские этнографы. Дата приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл Старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.
Еще сегодня можно отметить Всемирный день эмодзи, День дарения подарков, День "Обнимите своих детей", День персикового мороженого и День татуировки.

Знаменательные события

В 1945 году началась Потсдамская конференция – третья и последняя официальная встреча лидеров "большой тройки" (трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне). В повестку Потсдамской конференции вошли вопросы, относившиеся к побежденной Германии, в том числе переустройство политической жизни немцев на миролюбивой и демократической основе, военно-экономическое разоружение страны и хотя бы частичное возмещение материального ущерба, нанесенного другим странам, а также наказание нацистских преступников.
В 1975 году состоялась стыковка космических кораблей "Союз" (СССР) и "Аполлон" (США). Это был первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Стыковка (касание) кораблей "Союз-19" и "Аполлон" была зафиксирована в 19:09 мск, обжатие стыка – в 19:12 мск. Корабли состыковались, став прообразом будущей международной космической станции.

Кто родился

В 1846 году родился Николай Миклухо-Маклай – русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник. Изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.
В 1945 году родился композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников. Он является автором музыки к многочисленным кинофильмам, музыкальным спектаклям, а также рок-опер "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось", поставленных в Московском театре им. Ленинского комсомола.
В 1954 году родилась немецкий политик, канцлер Германии (с ноября 2005 по декабрь 2021 года) Ангела Меркель. Семья Меркель жила в ГДР, потому в школьные годы Ангела даже состояла в пионерской организации. Политическая карьера Меркель началась в 1989 году после падения Берлинской стены. В 2005 году Меркель стала первой женщиной федеральным канцлером и одновременно самым молодым (в возрасте 51 года) федеральным канцлером за всю историю ФРГ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 июля
22:43В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
22:30Экстремальная жара в Крыму и отставка главы МО Украины: главное за день
21:57В Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧС
21:47Беспилотная опасность – над Крымом работает ПВО
21:44Крымский мост снова закрыт
21:37Разрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штраф
21:22На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктов
21:10Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата России
20:54Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской области
20:37Над Крымом и другими регионами РФ в течение дня ликвидировали 117 украинских дронов
20:30В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на лето
20:14Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
19:58В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
19:45В Конго от лихорадки Эбола умерли почти 800 человек
19:35Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
19:13Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны
18:58В Севастополе меняется схема движения транспорта в районе Адмирала Октябрьского
18:49Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО
Лента новостейМолния