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Как изменились цены в Крыму в июне

Как изменились цены в Крыму в июне - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Как изменились цены в Крыму в июне

В июне 2026 года цены в Республике Крым выросли на 1,74% к маю, что в два раза больше, чем в целом по России (на 0,87%). Годовая инфляция в регионе ускорилась... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T18:51

2026-07-17T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В июне 2026 года цены в Республике Крым выросли на 1,74% к маю, что в два раза больше, чем в целом по России (на 0,87%). Годовая инфляция в регионе ускорилась до 7,46% – это выше, чем в Южном федеральном округе (5,9%) и в целом по стране (6,02%). Наиболее заметно в июне в Крыму подорожали продукты и топливо. Об этом говорится в материале Банка России со ссылкой на данные Росстата.О ценах на продуктыВ Крыму заметнее, чем в среднем по стране, подорожал сахар."В июне спрос на сахар увеличился. Это позволило поставщикам и ретейлерам перенести в цены возросшие затраты на доставку, в том числе из-за усложнения логистики и удорожания топлива. Накопленным итогом за год цены на сахар существенно выросли", – говорится в материале.Подорожали овощи и фрукты. Из-за постепенного сокращения запасов овощей борщевого набора и увеличения издержек на их хранение выросли цены на лук, капусту, картофель и свеклу. Кроме того, увеличились расходы на доставку этой продукции из других регионов страны. Одновременно, в условиях ослабления рубля, в июне стали дороже импортные фрукты и овощи: сладкий перец, виноград и груши.При этом в целом за 12 месяцев цены на плодоовощную продукцию снизились на 7,05%. Четвертый месяц подряд дешевели яйца. С приходом тепла и удлинения светового дня расходы фермеров на освещение птичников снизились. В то же время за год яйца заметно подорожали.О ценах на топливо и стройматериалыЗаметнее всего в июне в Крыму выросли цены на топливо. Это связано с временным уменьшением его предложения на рынке из-за снижения объемов производства ГСМ во время ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, а также сложностей с доставкой в республику. В результате за год цены на топливо увеличились существенно.Стали дороже строительные материалы. Основная причина – рост логистических расходов в условиях удорожания топлива. В целом за 12 месяцев стройматериалы выросли в цене на 3,49%.В то же время снизились цены на инструменты и оборудование, а также средства связи. Для поддержания спроса на эти товары местные ретейлеры проводили распродажи. Укрепление рубля в предыдущие месяцы привело к сокращению затрат предприятий на закупку импортных компонентов для производства готовых изделий. Накопленным итогом за 12 месяцев инструменты и оборудование подешевели на 2,64%.О ценах на связьСтали дороже поездки за рубеж. Это связано с ростом спроса в условиях сезона летних отпусков, а также ослаблением рубля в июне. В результате в Крыму за год зарубежные туры подорожали на 1,95%.Стал дешевле начальный курс обучения вождению легкового автомобиля. Таким образом автошколы стремились поддержать потребительский спрос.При этом накопленным итогом за год услуги в системе образования в Крыму существенно подорожали.Об инфляции в РоссииГодовая инфляция в России, по данным Росстата, в июне 2026 года выросла до 6,02% после 5,31% в мае 2026 года. Значительно подорожали товары и услуги с часто меняющимися ценами (нефтепродукты, овощи и фрукты, тарифы). Цены на бензин и дизельное топливо выросли из-за сокращения производства и поставок на АЗС при сезонно высоком спросе. Цены на овощи и фрукты скорректировались после нетипичного снижения в апреле-мае. Выросли тарифы на связь, которые меняются нечасто, но ступенчато.В услугах снизились цены на внутренний туризм. В других видах услуг, в частности, медицинских и бытовых, темпы роста цен оставались высокими из-за сохраняющейся напряженности на рынке труда.В Банке России подчеркнули, что продолжат проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Крым получит субсидии на закупку топлива - ответ АксеноваТопливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – властиФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, цены в крыму, центробанк рф, инфляция, цены и тарифы, общество, новости крыма