https://crimea.ria.ru/20260717/izbran-novyy-glava-administratsii-evpatorii-1157735902.html
Избран новый глава администрации Евпатории
Избран новый глава администрации Евпатории - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Избран новый глава администрации Евпатории
В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T15:24
2026-07-17T15:24
2026-07-17T15:49
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян.Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности главы администрации Евпатории состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы.Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов. Участие в голосовании приняли 589 человек, 70% из них поддержали кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города Виталия Оганесяна, еще 17% – директора МБУ "Порядок" Ивана Климова. Также в конкурсе участвовал директор маршрута "Малый Иерусалим" Дмитрий Булдынский.Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, виталий оганесян, новости крыма, крым
Избран новый глава администрации Евпатории
В Евпатории выбрали нового главу администрации города
15:24 17.07.2026 (обновлено: 15:49 17.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян.
Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности главы администрации Евпатории состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы.
Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов. Участие в голосовании приняли 589 человек, 70% из них поддержали кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города Виталия Оганесяна, еще 17% – директора МБУ "Порядок" Ивана Климова. Также в конкурсе участвовал директор маршрута "Малый Иерусалим" Дмитрий Булдынский.
Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.
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