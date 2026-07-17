Рейтинг@Mail.ru
Избран новый глава администрации Евпатории - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/izbran-novyy-glava-administratsii-evpatorii-1157735902.html
Избран новый глава администрации Евпатории
Избран новый глава администрации Евпатории - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Избран новый глава администрации Евпатории
В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T15:24
2026-07-17T15:49
евпатория
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
виталий оганесян
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/19/1157161101_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b7548639ccd8a3bad027810d0c45f782.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян.Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности главы администрации Евпатории состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы.Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов. Участие в голосовании приняли 589 человек, 70% из них поддержали кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города Виталия Оганесяна, еще 17% – директора МБУ "Порядок" Ивана Климова. Также в конкурсе участвовал директор маршрута "Малый Иерусалим" Дмитрий Булдынский.Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/19/1157161101_35:0:1175:855_1920x0_80_0_0_cc55fe5dd94c78c574fa0e533d3788a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, виталий оганесян, новости крыма, крым
Избран новый глава администрации Евпатории

В Евпатории выбрали нового главу администрации города

15:24 17.07.2026 (обновлено: 15:49 17.07.2026)
 
© Администрация ЕвпаторииИсполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян
Исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Виталий Оганесян
© Администрация Евпатории
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян.
Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности главы администрации Евпатории состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы.
Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов. Участие в голосовании приняли 589 человек, 70% из них поддержали кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города Виталия Оганесяна, еще 17% – директора МБУ "Порядок" Ивана Климова. Также в конкурсе участвовал директор маршрута "Малый Иерусалим" Дмитрий Булдынский.
Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЕвпаторияКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяВиталий ОганесянНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49Мобильность штурмовиков армии России увеличена на треть – Минобороны
16:34Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет
16:30В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
16:12Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
16:06Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России
15:56Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
15:47В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота
15:40Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
15:30Зеленский решил избавиться от Умерова
15:24Избран новый глава администрации Евпатории
15:10Преемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов
15:00Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит
14:42В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет
14:35Житель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в суд
14:26В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия
14:17Крымский мост - ситуация после открытия движения
14:10Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море
14:07Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье
13:53Около 4 тысяч общественных наблюдателей проследят за выборами в Крыму
13:41Движение по Крымскому мосту возобновили
Лента новостейМолния