https://crimea.ria.ru/20260717/izbran-novyy-glava-administratsii-evpatorii-1157735902.html

Избран новый глава администрации Евпатории

Избран новый глава администрации Евпатории - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Избран новый глава администрации Евпатории

В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T15:24

2026-07-17T15:24

2026-07-17T15:49

евпатория

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

виталий оганесян

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории выбрали нового главу администрации. Должность займет Виталий Оганесян.Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности главы администрации Евпатории состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы.Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов. Участие в голосовании приняли 589 человек, 70% из них поддержали кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города Виталия Оганесяна, еще 17% – директора МБУ "Порядок" Ивана Климова. Также в конкурсе участвовал директор маршрута "Малый Иерусалим" Дмитрий Булдынский.Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, виталий оганесян, новости крыма, крым