https://crimea.ria.ru/20260717/idealnye-meteousloviya-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1157735807.html

Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму

Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму

Идеальными метеоусловиями порадует небесная канцелярия крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T19:14

2026-07-17T19:14

2026-07-17T19:14

центр погоды "фобос"

погода в крыму

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новости крыма

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Идеальными метеоусловиями порадует небесная канцелярия крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В субботу в Крыму, по его прогнозу, будет ощущаться влияние антициклона. Под утро температура воздуха +15…+18, днем +26…+29."В воскресенье будет вообще ясная погода, на небе ни облачка - бирюзовое небо. Под утро воздух будет остывать до +14…+17, а днем прогреваться до просто идеальных +27…+30 градусов тепла", - обозначил метеоролог.Эксперт напомнил, что идеальными такие значения считаются, потому что это как раз климатическая норма, которая положена по многолетними наблюдениям. Например, для Симферополя она составляет +29,8 градусов.Также Евгений Тишковец добавил, что в этом году июльские показатели всего на 0,1 градуса превышают норму."В этой связи, дальнейшие перспективы, я думаю, будут выдерживаться в таком же умеренном режиме - без рывков, без экстремальных параметров, особенно по температуре, без изнуряющей жары", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: : Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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