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Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму
Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму
Идеальными метеоусловиями порадует небесная канцелярия крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T19:14
2026-07-17T19:14
2026-07-17T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Идеальными метеоусловиями порадует небесная канцелярия крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В субботу в Крыму, по его прогнозу, будет ощущаться влияние антициклона. Под утро температура воздуха +15…+18, днем +26…+29."В воскресенье будет вообще ясная погода, на небе ни облачка - бирюзовое небо. Под утро воздух будет остывать до +14…+17, а днем прогреваться до просто идеальных +27…+30 градусов тепла", - обозначил метеоролог.Эксперт напомнил, что идеальными такие значения считаются, потому что это как раз климатическая норма, которая положена по многолетними наблюдениям. Например, для Симферополя она составляет +29,8 градусов.Также Евгений Тишковец добавил, что в этом году июльские показатели всего на 0,1 градуса превышают норму."В этой связи, дальнейшие перспективы, я думаю, будут выдерживаться в таком же умеренном режиме - без рывков, без экстремальных параметров, особенно по температуре, без изнуряющей жары", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: : Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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центр погоды "фобос", погода в крыму, крым, новости крыма, евгений тишковец
Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму
Погода в Крыму на выходных будет идеальной – "ФОБОС"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
Идеальными метеоусловиями порадует небесная канцелярия крымчан и гостей полуострова в предстоящие выходные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Прогнозы очень позитивные - никаких расстройств в этом смысле не будет. Небесная канцелярия постарается на славу обеспечить и крымчан, и гостей республики просто идеальными, звенящими погодными условиями, именуемыми на авиационном стандарте – "миллион на миллион", - пообещал он.
В субботу в Крыму, по его прогнозу, будет ощущаться влияние антициклона. Под утро температура воздуха +15…+18, днем +26…+29.
"В воскресенье будет вообще ясная погода, на небе ни облачка - бирюзовое небо. Под утро воздух будет остывать до +14…+17, а днем прогреваться до просто идеальных +27…+30 градусов тепла", - обозначил метеоролог.
Эксперт напомнил, что идеальными такие значения считаются, потому что это как раз климатическая норма, которая положена по многолетними наблюдениям. Например, для Симферополя она составляет +29,8 градусов.
"Температура воды тоже под стать середине лета от +23 до +25, в Азовском море - +26 градусов. То есть весь набор атмосферных и гидрологических параметров будут соответствовать такому золотому стандарту середины и макушки лета", - заметил эксперт.
Также Евгений Тишковец добавил, что в этом году июльские показатели всего на 0,1 градуса превышают норму.
"В этой связи, дальнейшие перспективы, я думаю, будут выдерживаться в таком же умеренном режиме - без рывков, без экстремальных параметров, особенно по температуре, без изнуряющей жары", - заключил он.
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