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Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное
Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное
В Крыму два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ. В Севастополе за подготовку теракта под суд пойдет украинец. В Евпатории избран новый мэр. В Черном... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T22:48
2026-07-17T22:48
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ. В Севастополе за подготовку теракта под суд пойдет украинец. В Евпатории избран новый мэр. В Черном море атакован нефтяной танкер. В России приняли дополнительную меру для обеспечения внутреннего рынка дизелем. В российских школах с нового учебного года вводят две новые дисциплины. Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в Америке.О главных события дня - в материале РИА Новости Крым.Атака ВСУ на КрымПри очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - сообщил он.В Севастополе предотвратили терактВ Севастополе 57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку к взрыву самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщают Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратура города.Отмечается, что фигурант после начала СВО стал активным подписчиком украинских интернет-ресурсов, а весной 2025 года обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом того же года незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения террористического акта.Бомбу, содержащую более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 граммов металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов, злоумышленник хранил по месту своего проживания.В Евпатории выбрали нового мэраНовым главной администрации Евпатории избран Виталий Оганесян. Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы. Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов.Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.В Черном море атакован нефтяной танкерНефтяной танкер Nordic Zenith загорелся в Черном море после атак, сообщает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Отмечается, что судно следовало на терминал для загрузки. Но после двух ударов подало сигнал бедствия. На борту начался пожар.13 членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, 9 членов экипажа остались на танкере по собственному желанию. Уточняется, что пожар был потушен силами экипажа. По информации представителя КТК, судно стало непригодным к погрузке нефти на терминале.В России приняли допмеру для обеспечения рынка дизелемПравительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, чтобы при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов, уточнили в ведомстве.Новые предметы в школах РоссииВ школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Об этом сообщили в Минпросвещения.Новые предметы появятся у обучающихся, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в СШАПрезидент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. По его словам, в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками". По его словам, в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб. Трамп попросил американские власти расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260717/kommercheskiy-sled-dlya-chego-zelenskiy-naznachil-khmaru-glavoy-minoborony-1157722680.html
https://crimea.ria.ru/20260717/umerla-rezhisser-kvn-svetlana-maslyakova-1157740424.html
https://crimea.ria.ru/20260717/na-territorii-sudakskoy-kreposti-nachalis-novye-raskopki-1157720545.html
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https://crimea.ria.ru/20260717/kak-izmenilis-tseny-v-krymu-v-iyune-1157743877.html
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https://crimea.ria.ru/20260717/garantiya-50-let-v-sevastopole-otkryli-dvizhenie-po-admirala-oktyabrskogo-1157737617.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное

Гибель людей в северном Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное

22:48 17.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ. В Севастополе за подготовку теракта под суд пойдет украинец. В Евпатории избран новый мэр. В Черном море атакован нефтяной танкер. В России приняли дополнительную меру для обеспечения внутреннего рынка дизелем. В российских школах с нового учебного года вводят две новые дисциплины. Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в Америке.
О главных события дня - в материале РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Крым

При очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - сообщил он.
Евгений Хмара
Вчера, 11:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороны

В Севастополе предотвратили теракт

В Севастополе 57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку к взрыву самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщают Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратура города.
Отмечается, что фигурант после начала СВО стал активным подписчиком украинских интернет-ресурсов, а весной 2025 года обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом того же года незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения террористического акта.
Бомбу, содержащую более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 граммов металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов, злоумышленник хранил по месту своего проживания.
Светлана Маслякова
Вчера, 16:12
Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

В Евпатории выбрали нового мэра

Новым главной администрации Евпатории избран Виталий Оганесян. Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы. Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов.
Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.
В Музее-заповеднике Судакская крепость на объекте культнаследия Западные казармы Кирилловского полка начаты археологические исследования
Вчера, 19:36
На территории Судакской крепости начались новые раскопки

В Черном море атакован нефтяной танкер

Нефтяной танкер Nordic Zenith загорелся в Черном море после атак, сообщает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Отмечается, что судно следовало на терминал для загрузки. Но после двух ударов подало сигнал бедствия. На борту начался пожар.
13 членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, 9 членов экипажа остались на танкере по собственному желанию. Уточняется, что пожар был потушен силами экипажа. По информации представителя КТК, судно стало непригодным к погрузке нефти на терминале.
Вид города Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Вчера, 13:28
В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль

В России приняли допмеру для обеспечения рынка дизелем

Правительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, чтобы при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов, уточнили в ведомстве.
В супермаркете
Вчера, 18:51
Как изменились цены в Крыму в июне

Новые предметы в школах России

В школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Об этом сообщили в Минпросвещения.
Новые предметы появятся у обучающихся, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.
Николай Миклухо-Маклай-младший со старейшиной деревни Гумбу – берег Маклая Папуа-Новая Гвинея
Вчера, 18:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ученый и Человек: к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая

Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в США

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
По его словам, в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками". По его словам, в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб. Трамп попросил американские власти расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов в стране.
Отремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
Вчера, 15:40
Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
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00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
22:48Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное
22:22Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
22:09Крымский мост: оперативная обстановка на объекте вечером 17 июля
22:06В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры
21:56ВКонтакте и МАКС исчезли из Google Play: что делать россиянам
21:38Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии
21:37В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спорт
21:29Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины
21:13В Крыму создали интерактивную схему размещения рекламы
20:59Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%
20:49Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР
20:38Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия
20:33105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО
20:26В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов
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19:52В школах Крыма создали 421 "Парту Героя"
19:46Правительство Украины назначило Хмару врио главы минобороны
19:36На территории Судакской крепости начались новые раскопки
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