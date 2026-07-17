https://crimea.ria.ru/20260717/gibel-lyudey-v-krymu-posle-udara-vsu-i-ataka-na-tanker-v-chernom-more-glavnoe--1157748085.html

Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное

Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное

В Крыму два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ. В Севастополе за подготовку теракта под суд пойдет украинец. В Евпатории избран новый мэр. В Черном... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T22:48

2026-07-17T22:48

2026-07-17T22:48

новости

новости крыма

главное за день

атаки всу

атаки всу на крым

происшествия

антитеррор

севастополь

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195816_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2495fabf8b1a39d26a8cbe3f944c1da6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ. В Севастополе за подготовку теракта под суд пойдет украинец. В Евпатории избран новый мэр. В Черном море атакован нефтяной танкер. В России приняли дополнительную меру для обеспечения внутреннего рынка дизелем. В российских школах с нового учебного года вводят две новые дисциплины. Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в Америке.О главных события дня - в материале РИА Новости Крым.Атака ВСУ на КрымПри очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - сообщил он.В Севастополе предотвратили терактВ Севастополе 57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку к взрыву самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщают Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратура города.Отмечается, что фигурант после начала СВО стал активным подписчиком украинских интернет-ресурсов, а весной 2025 года обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом того же года незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения террористического акта.Бомбу, содержащую более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 граммов металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов, злоумышленник хранил по месту своего проживания.В Евпатории выбрали нового мэраНовым главной администрации Евпатории избран Виталий Оганесян. Как сообщили в городской администрации, конкурс на замещение должности состоялся в пятницу, 17 июля. Кандидаты прошли индивидуальное собеседование, комиссия выставила им баллы. Также сегодня проводилось интерактивное голосование – жители города могли поддержать своим голосом кандидатов.Двумя победителями конкурса стали Климов и Оганесян. Кандидатуру последнего уже утвердили на заседании городского совета. В ближайшее время Виталий Оганесян приступит к исполнению обязанностей главы администрации Евпатории.В Черном море атакован нефтяной танкерНефтяной танкер Nordic Zenith загорелся в Черном море после атак, сообщает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Отмечается, что судно следовало на терминал для загрузки. Но после двух ударов подало сигнал бедствия. На борту начался пожар.13 членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, 9 членов экипажа остались на танкере по собственному желанию. Уточняется, что пожар был потушен силами экипажа. По информации представителя КТК, судно стало непригодным к погрузке нефти на терминале.В России приняли допмеру для обеспечения рынка дизелемПравительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, чтобы при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов, уточнили в ведомстве.Новые предметы в школах РоссииВ школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Об этом сообщили в Минпросвещения.Новые предметы появятся у обучающихся, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в СШАПрезидент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. По его словам, в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками". По его словам, в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб. Трамп попросил американские власти расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260717/kommercheskiy-sled-dlya-chego-zelenskiy-naznachil-khmaru-glavoy-minoborony-1157722680.html

https://crimea.ria.ru/20260717/umerla-rezhisser-kvn-svetlana-maslyakova-1157740424.html

https://crimea.ria.ru/20260717/na-territorii-sudakskoy-kreposti-nachalis-novye-raskopki-1157720545.html

https://crimea.ria.ru/20260717/v-sevastopole-obekty-kulturnogo-naslediya-otdadut-v-arendu-za-odin-rubl-1157726994.html

https://crimea.ria.ru/20260717/kak-izmenilis-tseny-v-krymu-v-iyune-1157743877.html

https://crimea.ria.ru/20260717/uchenyy-i-chelovek-k-180-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-nikolaya-miklukho-maklaya-1157363526.html

https://crimea.ria.ru/20260717/garantiya-50-let-v-sevastopole-otkryli-dvizhenie-po-admirala-oktyabrskogo-1157737617.html

севастополь

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, главное за день, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, антитеррор, севастополь, россия, сша, политика, внешняя политика