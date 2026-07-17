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Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Где в Крыму не будет воды в пятницу
Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Где в Крыму не будет воды в пятницу
Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T08:42
2026-07-17T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".В Симферополе из-за ремонтов отключены насосные станции на улицах Зои Рухадзе, Русская, в мкрн Ак-Мечеть и ДубкиБелогорский филиалВоды не будет ориентировочно до 17:00 в селе Верхние ОрешникиДжанкойский филиалотключен Красногвардейский район (частично) и Нижнегорский районЕвпаторийский филиалВ пгт. Новоозерное и пгт. Мирный вода будет подаваться с 05:30 до 10:30; с 17:30 до 22:30Ленинский филиалВоды не будет ориентировочно до 17:00 в г. Щелкино - дома №40, 41, 49, 47, 1/А, Общ.№1, 2 и с.Чистополье - ул.Гоцуляка, ул.Виноградная, ул.Молодёжная, ул.ТернопольскаяФеодосийский филиал – водоснабжение отсутствует в с. Отважное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Где в Крыму не будет воды в пятницу

Часть районов Крыма осталась без воды из-за ремонта на электросетях

08:42 17.07.2026 (обновлено: 08:51 17.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрасноперекопск очередь за питьевой водой
Красноперекопск очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
В Симферополе из-за ремонтов отключены насосные станции на улицах Зои Рухадзе, Русская, в мкрн Ак-Мечеть и Дубки
Белогорский филиал
Воды не будет ориентировочно до 17:00 в селе Верхние Орешники
Джанкойский филиал
отключен Красногвардейский район (частично) и Нижнегорский район
Евпаторийский филиал
В пгт. Новоозерное и пгт. Мирный вода будет подаваться с 05:30 до 10:30; с 17:30 до 22:30
Ленинский филиал
Воды не будет ориентировочно до 17:00 в г. Щелкино - дома №40, 41, 49, 47, 1/А, Общ.№1, 2 и с.Чистополье - ул.Гоцуляка, ул.Виноградная, ул.Молодёжная, ул.Тернопольская
Феодосийский филиал – водоснабжение отсутствует в с. Отважное.
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