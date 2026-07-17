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Где в Крыму не будет воды в пятницу

Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Где в Крыму не будет воды в пятницу

Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T08:42

2026-07-17T08:42

2026-07-17T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".В Симферополе из-за ремонтов отключены насосные станции на улицах Зои Рухадзе, Русская, в мкрн Ак-Мечеть и ДубкиБелогорский филиалВоды не будет ориентировочно до 17:00 в селе Верхние ОрешникиДжанкойский филиалотключен Красногвардейский район (частично) и Нижнегорский районЕвпаторийский филиалВ пгт. Новоозерное и пгт. Мирный вода будет подаваться с 05:30 до 10:30; с 17:30 до 22:30Ленинский филиалВоды не будет ориентировочно до 17:00 в г. Щелкино - дома №40, 41, 49, 47, 1/А, Общ.№1, 2 и с.Чистополье - ул.Гоцуляка, ул.Виноградная, ул.Молодёжная, ул.ТернопольскаяФеодосийский филиал – водоснабжение отсутствует в с. Отважное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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