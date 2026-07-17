https://crimea.ria.ru/20260717/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-pyatnitsu-1157714376.html
Где в Крыму не будет воды в пятницу
Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Где в Крыму не будет воды в пятницу
Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T08:42
2026-07-17T08:42
2026-07-17T08:51
вода крыма
вода в крыму
отключение воды в крыму
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/89/1118498960_0:19:1620:930_1920x0_80_0_0_9f85b8aa1e8842f6908d0d62bbe3d4f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".В Симферополе из-за ремонтов отключены насосные станции на улицах Зои Рухадзе, Русская, в мкрн Ак-Мечеть и ДубкиБелогорский филиалВоды не будет ориентировочно до 17:00 в селе Верхние ОрешникиДжанкойский филиалотключен Красногвардейский район (частично) и Нижнегорский районЕвпаторийский филиалВ пгт. Новоозерное и пгт. Мирный вода будет подаваться с 05:30 до 10:30; с 17:30 до 22:30Ленинский филиалВоды не будет ориентировочно до 17:00 в г. Щелкино - дома №40, 41, 49, 47, 1/А, Общ.№1, 2 и с.Чистополье - ул.Гоцуляка, ул.Виноградная, ул.Молодёжная, ул.ТернопольскаяФеодосийский филиал – водоснабжение отсутствует в с. Отважное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/89/1118498960_108:0:1548:1080_1920x0_80_0_0_990eb2483603e660090cc4a4c5e6d16a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма
Где в Крыму не будет воды в пятницу
Часть районов Крыма осталась без воды из-за ремонта на электросетях
08:42 17.07.2026 (обновлено: 08:51 17.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
В Симферополе из-за ремонтов отключены насосные станции на улицах Зои Рухадзе, Русская, в мкрн Ак-Мечеть и Дубки
Воды не будет ориентировочно до 17:00 в селе Верхние Орешники
отключен Красногвардейский район (частично) и Нижнегорский район
В пгт. Новоозерное и пгт. Мирный вода будет подаваться с 05:30 до 10:30; с 17:30 до 22:30
Воды не будет ориентировочно до 17:00 в г. Щелкино - дома №40, 41, 49, 47, 1/А, Общ.№1, 2 и с.Чистополье - ул.Гоцуляка, ул.Виноградная, ул.Молодёжная, ул.Тернопольская
Феодосийский филиал – водоснабжение отсутствует в с. Отважное.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.