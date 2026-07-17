https://crimea.ria.ru/20260717/gde-v-krymu-kupit-benzin-17-iyulya--1157720177.html

Где в Крыму купить бензин 17 июля

Где в Крыму купить бензин 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Где в Крыму купить бензин 17 июля

В Крыму в пятницу, 17 июля, с 11:00 появится топливо в свободной продаже. Его можно приобрести на ряде АЗС в разных районах республики. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T11:15

2026-07-17T11:15

2026-07-17T11:15

крым

новости крыма

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

азс

минтопэнерго крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_0:3:1618:913_1920x0_80_0_0_1a1e26fa246436edb44f36e52b8c056a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу, 17 июля, с 11:00 появится топливо в свободной продаже. Его можно приобрести на ряде АЗС в разных районах республики. Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.Симферополь- Симферополь, Севастопольская улица, 261- Симферополь, Русская улица, 136ДСимферопольский район- Симферопольский р-н, Добровское сельское поселение, село Перевальное, Дачная улица, 115АФеодосия - Керчь- Феодосия, Керченское шоссе, 1А- Феодосия, улица Челнокова, 2А- пгт Ленино, Шоссейная улица, 21- Ленинский р-н, село Луговое, Шоссейная улица, 27Бахчисарай- Бахчисарай, Кооперативная улица, 7А- Бахчисарай, улица Мира, 2А- Бахчисарайский р-н, село Вилино, улица Кулиняка, 18Евпатория- Евпатория, Красноярское шоссе, 22ААлушта- Алушта, село Малореченское, Больничная улица, 5В- Алушта, Судакская улицаЯлта- Ялта, пгт МассандраНижнегорский район- пгт Нижнегорский, улица Победы, 1АСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗСКраснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регионВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры

https://crimea.ria.ru/20260716/kogda-krym-poluchit-subsidii-na-zakupku-topliva---otvet-aksenova-1157694620.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс, минтопэнерго крыма