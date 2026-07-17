Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму купить бензин 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/gde-v-krymu-kupit-benzin-17-iyulya--1157720177.html
Где в Крыму купить бензин 17 июля
Где в Крыму купить бензин 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Где в Крыму купить бензин 17 июля
В Крыму в пятницу, 17 июля, с 11:00 появится топливо в свободной продаже. Его можно приобрести на ряде АЗС в разных районах республики. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T11:15
2026-07-17T11:15
крым
новости крыма
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
азс
минтопэнерго крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_0:3:1618:913_1920x0_80_0_0_1a1e26fa246436edb44f36e52b8c056a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу, 17 июля, с 11:00 появится топливо в свободной продаже. Его можно приобрести на ряде АЗС в разных районах республики. Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.Симферополь- Симферополь, Севастопольская улица, 261- Симферополь, Русская улица, 136ДСимферопольский район- Симферопольский р-н, Добровское сельское поселение, село Перевальное, Дачная улица, 115АФеодосия - Керчь- Феодосия, Керченское шоссе, 1А- Феодосия, улица Челнокова, 2А- пгт Ленино, Шоссейная улица, 21- Ленинский р-н, село Луговое, Шоссейная улица, 27Бахчисарай- Бахчисарай, Кооперативная улица, 7А- Бахчисарай, улица Мира, 2А- Бахчисарайский р-н, село Вилино, улица Кулиняка, 18Евпатория- Евпатория, Красноярское шоссе, 22ААлушта- Алушта, село Малореченское, Больничная улица, 5В- Алушта, Судакская улицаЯлта- Ялта, пгт МассандраНижнегорский район- пгт Нижнегорский, улица Победы, 1АСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗСКраснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регионВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
https://crimea.ria.ru/20260716/kogda-krym-poluchit-subsidii-na-zakupku-topliva---otvet-aksenova-1157694620.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_152:0:1592:1080_1920x0_80_0_0_c41f09433dfd757571ef4c01b485f763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс, минтопэнерго крыма
Где в Крыму купить бензин 17 июля

Где в Крыму можно свободно купить бензин 17 июля

11:15 17.07.2026
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу, 17 июля, с 11:00 появится топливо в свободной продаже. Его можно приобрести на ряде АЗС в разных районах республики. Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.
Симферополь
- Симферополь, Севастопольская улица, 261
- Симферополь, Русская улица, 136Д
Симферопольский район
- Симферопольский р-н, Добровское сельское поселение, село Перевальное, Дачная улица, 115А
Феодосия - Керчь
- Феодосия, Керченское шоссе, 1А
- Феодосия, улица Челнокова, 2А
- пгт Ленино, Шоссейная улица, 21
- Ленинский р-н, село Луговое, Шоссейная улица, 27
Бахчисарай
- Бахчисарай, Кооперативная улица, 7А
- Бахчисарай, улица Мира, 2А
- Бахчисарайский р-н, село Вилино, улица Кулиняка, 18
Евпатория
- Евпатория, Красноярское шоссе, 22А
Алушта
- Алушта, село Малореченское, Больничная улица, 5В
- Алушта, Судакская улица
Ялта
- Ялта, пгт Массандра
Нижнегорский район
- пгт Нижнегорский, улица Победы, 1А
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Вчера, 14:32
Когда Крым получит субсидии на закупку топлива - ответ Аксенова
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС
Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион
В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
 
КрымНовости КрымаТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуАЗСМинтопэнерго Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41Движение по Крымскому мосту возобновили
13:28В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль
13:12В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем
13:03Крымский мост закрыт
12:50Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота
12:4219 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю
12:38В Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона
12:23Воздушную тревогу в Севастополе отменили
12:13В Севастополе снова звучат сирены - объявлена воздушная тревога
12:05Украинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
11:56Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороны
11:50ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых
11:41Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть домой детей
11:31Отбой ракетной опасности в Крыму
11:30В Севастополе отменили воздушную тревогу
11:26Для двух районов Донецка утвердили проекты планировки территорий
11:15Где в Крыму купить бензин 17 июля
11:07Ракетная опасность объявлена в Крыму
11:02В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:56"Настоящее чудо": пострадавший при ЧП в школе Севастополя юноша выписан из больницы
Лента новостейМолния