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Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
В Севастополе открыто движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T15:40
2026-07-17T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе открыто движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет.По словам градоначальника, подрядчик очень эффективно подошел к обустройству дренажной системы сбора воды, чтобы она не разрушала стены.По словам представителя подрядчика, на данный момент готовность объекта составляет 95%. Завершаются работы по устройству фасада стен и перильного ограждения, а также контактной сети. Троллейбусы смогут проезжать здесь уже через несколько дней.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Ремонт был начал в феврале 2025 года. Маршруты общественного транспорта скорректировали. Рабочие обустроили новые подпорные стены, на почти 290 метрах уложили три слоя покрытия, установили перила и пандусы на лестничных сходах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеНа дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметкаФедеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму
Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского

В Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского после ремонта подпорных стен

15:40 17.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСОтремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
Отремонтированная улица Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе открыто движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет.
"Компания "ВАД" выполнила все работы по подпорной стене. Гарантия – минимум пятьдесят лет. Да, контрактный сорок обслуживания составляет около шести лет, но есть четкое понимание, что эта стена как минимум 50 лет не будет доставлять нам проблем", - сказал губернатор.
По словам градоначальника, подрядчик очень эффективно подошел к обустройству дренажной системы сбора воды, чтобы она не разрушала стены.
"Вот недавно уже был такой массированный ливень, и мы видим, что система работает. Вода уходит совершенно без ущерба для подпорной стены, это самое главное. И в обслуживании будет очень удобно. Мыть гранит для коммунальных служб будет удобно и эффективно. Мы завершили большой проект, теперь этот объект будет служить севастопольцам долгие годы", - отметил Развожаев.
По словам представителя подрядчика, на данный момент готовность объекта составляет 95%. Завершаются работы по устройству фасада стен и перильного ограждения, а также контактной сети. Троллейбусы смогут проезжать здесь уже через несколько дней.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
Ремонт был начал в феврале 2025 года. Маршруты общественного транспорта скорректировали. Рабочие обустроили новые подпорные стены, на почти 290 метрах уложили три слоя покрытия, установили перила и пандусы на лестничных сходах.
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