Движение по Крымскому мосту возобновили
Крымский мост открыт для проезда транспорта
13:41 17.07.2026 (обновлено: 13:42 17.07.2026)
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыли после временного перекрытия движения. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении, опубликованном в канале на платформе МАКС.
Накануне вечером также было закрыто движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали с 21.43 до 5.13. По состоянию на 6 утра на мостовом переходе есть очереди с обеих сторон. В 13 часов в пятницу мост снова перекрыли.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.