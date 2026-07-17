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Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыли после временного перекрытия движения. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T13:41
2026-07-17T13:42
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыли после временного перекрытия движения. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне вечером также было закрыто движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали с 21.43 до 5.13. По состоянию на 6 утра на мостовом переходе есть очереди с обеих сторон. В 13 часов в пятницу мост снова перекрыли. Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Движение по Крымскому мосту возобновили

Крымский мост открыт для проезда транспорта

13:41 17.07.2026 (обновлено: 13:42 17.07.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыли после временного перекрытия движения. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении, опубликованном в канале на платформе МАКС.
Накануне вечером также было закрыто движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали с 21.43 до 5.13. По состоянию на 6 утра на мостовом переходе есть очереди с обеих сторон. В 13 часов в пятницу мост снова перекрыли.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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