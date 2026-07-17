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Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ на северный Крым - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ на северный Крым
Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ на северный Крым - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ на северный Крым
При очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. При очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он заверил, что республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку.Ранее глава Крыма сообщал, что при ударе ВСУ по северной части полуострова один человек погиб, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, атаки всу на крым, сергей аксенов, новости крыма, происшествия
Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ на северный Крым

Аксенов: при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один ранен

17:32 17.07.2026 (обновлено: 17:37 17.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. При очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - сообщил он.
Он заверил, что республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку.
Ранее глава Крыма сообщал, что при ударе ВСУ по северной части полуострова один человек погиб, еще двое ранены.
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КрымСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымСергей АксеновНовости КрымаПроисшествия
 
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