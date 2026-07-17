https://crimea.ria.ru/20260717/dron-vsu-udaril-po-mnogoetazhke-v-tsentre-vasilevki---raneny-dve-zhenschiny-1157750294.html

Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины

Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины

Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в центре города Васильевка, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T21:29

2026-07-17T21:29

2026-07-17T21:33

запорожская область

евгений балицкий

атаки всу

происшествия

новости сво

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в центре города Васильевка, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Он уточнил, что "квартиры получили значительные повреждения"."На месте работают оперативные службы", – добавил глава региона.В пятницу при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Липецке дрон упал на жилую многоэтажку и не сдетонировал. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260717/vsu-atakovali-khersonskuyu-oblast--troe-pogibshikh-i-semero-ranenykh--1157723831.html

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости