https://crimea.ria.ru/20260717/dron-vsu-udaril-po-mnogoetazhke-v-tsentre-vasilevki---raneny-dve-zhenschiny-1157750294.html
Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины
Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины
Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в центре города Васильевка, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T21:29
2026-07-17T21:29
2026-07-17T21:33
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в центре города Васильевка, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Он уточнил, что "квартиры получили значительные повреждения"."На месте работают оперативные службы", – добавил глава региона.В пятницу при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Липецке дрон упал на жилую многоэтажку и не сдетонировал. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины
В Васильевке Запорожской области при ударе дрона ВСУ по пятиэтажке ранены две женщины
21:29 17.07.2026 (обновлено: 21:33 17.07.2026)