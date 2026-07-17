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Для двух районов Донецка утвердили проекты планировки территорий

Для двух районов Донецка утвердили проекты планировки территорий - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Для двух районов Донецка утвердили проекты планировки территорий

Для двух районов Донецка утвердили проекты планировки территории. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на слова заместителя председателя Правительства... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T11:26

2026-07-17T11:26

2026-07-17T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Для двух районов Донецка утвердили проекты планировки территории. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на слова заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина.Хуснуллин уточнил, что проект планировки территории в Кировском районе предполагает строительство домов площадью около 560 тысяч квадратных метров, свыше 10 тысяч квадратных метров коммерческих объектов, двух школ и детских садов, а также поликлиники, благоустройство 10 гектаров территории и улично-дорожной сети, проведение инженерных сетей.В Петровском районе на свободных участках вдоль улицы Петровского - второй по протяженности улицы города - можно будет возвести многоквартирные дома площадью свыше 380 тысяч квадратных метров, два детских сада и школу, ФОК и поликлинику. Также предложено озеленить и благоустроить 4,5 гектара дворовых территорий, разместить 1,43 гектара детских и спортивных площадок, зон отдыха.Зампред правительства добавил, что подобные документы задают вектор комплексного развития жилых кварталов, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в столице Донецкой Народной Республики (ДНР).Разработку проектов планировок территорий ведет Единый институт пространственного планирования РФ. С 2022 по 2025 годы он разработал для ДНР 40 проектов планировки территории жилой застройки с градпотенциалом около 10,5 миллиона квадратных метров, из них 5 проектов - для городского округа Донецк.В 2026 году в разработке находится еще 20 проектов планировки территории с предварительным градпотенциалом более 5,8 миллиона квадратных метров, из них 8 проектов - для Донецка.Ранее архитектор, председатель Союза архитекторов РК Кирилл Бабеев рассказал, что при строительстве новых крупных объектов в Крыму следует больше задумываться о том, как уменьшить их влияние на природу в уникальной местности. Наибольший урон ландшафтам полустрова продолжает наносить нарушение масштабности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперацииКомплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и гдеАрхитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, марат хуснуллин, городская среда, новые регионы россии, новости