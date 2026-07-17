https://crimea.ria.ru/20260717/desyatki-obektov-v-sutki-kak-voennye-zhgut-tekhniku-vsu-na-zaporozhe-1157716513.html

Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье

Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье

Ивановские десантники группировки "Днепр" методично уничтожают технику ВСУ на Ореховском направлении. На этот раз оператор ударного БПЛА уничтожил автомобиль,... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T14:07

2026-07-17T14:07

2026-07-17T14:07

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Ивановские десантники группировки "Днепр" методично уничтожают технику ВСУ на Ореховском направлении. На этот раз оператор ударного БПЛА уничтожил автомобиль, который противник использовал для подвоза снарядов и материальных средств на передовые позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе выполнения боевого дежурства воздушная разведка зафиксировала движение автомобильной техники противника. Боевики осуществляли подвоз боеприпасов и материальных средств к передовым позициям. Полученные координаты целей были незамедлительно переданы на командный пункт. Руководство подразделения приказало уничтожить выявленные объекты с применением FPV-дронов.Десантники ежесуточно выявляют и ликвидируют десятки объектов неприятельской инфраструктуры, указали в ведомстве. В перечень уничтожаемых целей входят автомобильная и бронированная техника, долговременные и полевые укрепленные районы, артиллерийские установки и минометные расчеты, скопления живой силы противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской областиУдар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской областиБойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном

днепр

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, днепр, вооруженные силы россии, потери всу , видео, беспилотник (бпла, дрон)