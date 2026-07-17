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Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье
Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье
Ивановские десантники группировки "Днепр" методично уничтожают технику ВСУ на Ореховском направлении. На этот раз оператор ударного БПЛА уничтожил автомобиль,... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T14:07
2026-07-17T14:07
новости сво
министерство обороны рф
днепр
вооруженные силы россии
потери всу
видео
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Ивановские десантники группировки "Днепр" методично уничтожают технику ВСУ на Ореховском направлении. На этот раз оператор ударного БПЛА уничтожил автомобиль, который противник использовал для подвоза снарядов и материальных средств на передовые позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе выполнения боевого дежурства воздушная разведка зафиксировала движение автомобильной техники противника. Боевики осуществляли подвоз боеприпасов и материальных средств к передовым позициям. Полученные координаты целей были незамедлительно переданы на командный пункт. Руководство подразделения приказало уничтожить выявленные объекты с применением FPV-дронов.Десантники ежесуточно выявляют и ликвидируют десятки объектов неприятельской инфраструктуры, указали в ведомстве. В перечень уничтожаемых целей входят автомобильная и бронированная техника, долговременные и полевые укрепленные районы, артиллерийские установки и минометные расчеты, скопления живой силы противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской областиУдар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской областиБойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, днепр, вооруженные силы россии, потери всу , видео, беспилотник (бпла, дрон)
Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье

Десантники "Днепра" уничтожили машину ВСУ для подвоза снарядов к позициям под Ореховом

14:07 17.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Ивановские десантники группировки "Днепр" методично уничтожают технику ВСУ на Ореховском направлении. На этот раз оператор ударного БПЛА уничтожил автомобиль, который противник использовал для подвоза снарядов и материальных средств на передовые позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе выполнения боевого дежурства воздушная разведка зафиксировала движение автомобильной техники противника. Боевики осуществляли подвоз боеприпасов и материальных средств к передовым позициям. Полученные координаты целей были незамедлительно переданы на командный пункт. Руководство подразделения приказало уничтожить выявленные объекты с применением FPV-дронов.
"На кадрах объективного контроля, снятых с борта российского ударного дрона, запечатлен момент, когда личный состав ВСУ в спешке покидает транспортное средство, после чего следует точное попадание управляемым боеприпасом. В результате прямого поражения вражеский автомобиль полностью уничтожен на месте", - говорится в сообщении.
Десантники ежесуточно выявляют и ликвидируют десятки объектов неприятельской инфраструктуры, указали в ведомстве. В перечень уничтожаемых целей входят автомобильная и бронированная техника, долговременные и полевые укрепленные районы, артиллерийские установки и минометные расчеты, скопления живой силы противника.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДнепрВооруженные силы РоссииПотери ВСУВидеоБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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