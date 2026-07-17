https://crimea.ria.ru/20260717/den-osnovaniya-morskoy-aviatsii-voenno-morskogo-flota-rossii--infografika-1157694206.html

День основания морской авиации Военно-Морского флота России – инфографика

День основания морской авиации Военно-Морского флота России – инфографика - РИА Новости Крым, 17.07.2026

День основания морской авиации Военно-Морского флота России – инфографика

17 июля ежегодно в России отмечается День авиации Военно-морского флота (ВМФ). РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T07:40

2026-07-17T07:40

2026-07-17T07:40

инфографика

авиация

вмф

морская авиация вмф

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 17 июля ежегодно в России отмечается День авиации Военно-морского флота (ВМФ).Праздник был учрежден в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности", а дата выбрана в память о первой победе русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем, произошедшей 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года. В этот день четыре гидросамолета поднялись с авианосного судна "Орлица" Балтийского флота в воздух и вступили в бой над морем с четырьмя немецкими самолетами для защиты от их ударов русской военно-морской базы на острове Сааремаа. В ходе сражения, закончившегося полной победой русских морских летчиков, два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два обратились в бегство. Этот день принято считать днем рождения морской авиации российского Военно-морского флота.С момента зарождения самолетостроения в России делались попытки использовать аэропланы для нужд армии и флота. В 1909 году капитан Лев Мациевич на заседании Морского технического комитета в докладе "О типе морского аэроплана" изложил идею о возможности использования летательных аппаратов с кораблей. Он же разработал проект специального аэроплана с усиленным шасси, что было вызвано условиями посадки на корабль.В 1910 году при "Особом комитете по усилению русского флота на добровольные пожертвования" был образован Отдел воздушного флота. Началось всестороннее изучение свойств аэропланов и возможностей их боевого применения на море.В это же время в Европе и Америке полным ходом велись работы по созданию летательных аппаратов тяжелее воздуха и использованию их в военных целях.В связи с этим весной 1910 года группа российских морских офицеров и нижних чинов была отправлена для обучения воздухоплаванию за границу. Они стали первыми морскими летчиками России, принявшими впоследствии самое активное участие в создании морской авиации.Зарождение морской авиации связано с созданием гидросамолетов (Франция, США, Россия) и успешного опыта взлета и посадки самолета на надводный корабль.В марте 1910 года французский инженер Анри Фабр совершил первый успешный взлет с воды на гидросамолете, а в августе 1911 года – первый полет на самолете-амфибии. Первый в России поплавковый самолет построил инженер Яков Гаккель в феврале 1911 года. Первый успешный взлет колесного самолета с палубы корабля был выполнен в ноябре 1910 года американским летчиком Юджином Эли с крейсера "Бирмингем", он же в январе 1911 года осуществил первую успешную посадку самолета на палубу крейсера "Пенсильвания".Первыми корабельными самолетами стали гидросамолеты, спускаемые подъемным краном на воду для взлета и поднимаемые на корабль с воды после посадки, что объяснялось дешевизной и простотой исполнения такого способа организации полетов на море.Для подъема отечественного морского самолетостроения в 1911-1913 годах русским правительством были закуплены самолеты за рубежом. Такие же самолеты в модифицированном виде потом строились на отечественных заводах. В российском флоте впервые в мире в 1913 году было начато переоборудование пароходов в авиатранспорты.В составе Российского императорского флота морская авиация смогла утвердиться после одобрения в конце 1912 года письменного доклада начальника Морского генерального штаба (МГШ) вице-адмирала Александра Ливена о плане создания на флотах авиационных отрядов. Этот документ послужил также основанием для учреждения Опытной авиационной станции (ОАС) Балтийского флота, которая стала первой войсковой частью морской авиации, официально сформированной в соответствии с решением правительства России.Накануне Первой мировой войны (1914-1918) на Балтийском и Черноморском флотах имелось по одному гидроавиационному отряду, предназначенному для наблюдения за районами подходов к пунктам базирования и побережью. В ходе боевых действий наряду с задачами дозора, разведки, целеуказания и корректировки артиллерийского огня морская авиация стала вести поиск подводных лодок, прикрывать корабли и пункты базирования, наносить бомбовые удары по морским и наземным целям.В 1915-1916 годах на ее вооружение поступили отечественные летающие лодки М-5 и М-9 Дмитрия Григоровича, отличавшиеся высокими для того времени летными характеристиками. К 1917 году морская авиация ВМФ Российской империи насчитывала 269 гидросамолетов, летающих лодок отечественных конструкций и колесных истребителей иностранного производства. После Октябрьской революции 1917 года осталось лишь 40% парка авиации России. Большая часть самолетов была неисправной.Регулярные части советской морской авиации были созданы в 1918 году и принимали участие в Гражданской войне (1917-1922), взаимодействуя с кораблями и войсками в боях под Петроградом (ныне Санкт-Петербург), на Балтике, Черном море, на реках Волге, Каме, Северной Двине и Онежском озере.В 1920 году морская авиация была передана в Рабоче-крестьянский Красный Воздушный Флот (с 1924 года – Военно-воздушные силы Рабоче-крестьянской Красной армии, ВВС РККА). В оперативном отношении она оставалась в подчинении командующих морскими силами (флотами). В декабре 1920 года были созданы Воздушные флоты (с 1924 года – ВВС) Балтийского, Черного и Азовского морей, а в середине 1930-х годов – Тихоокеанского и Северного флотов.С мая 1935 года по январь 1937 года морская авиация входила в состав Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ), затем вновь была переподчинена ВВС РККА.Она участвовала в боевых действиях в районе озера Хасан и в советско-финляндской войне 1939-1940 годов.К началу Великой Отечественной войны (1941-1945) морская авиация включала ВВС Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, отдельные авиационные части Каспийской, Амурской, Пинской военных флотилий, части центрального подчинения. На каждом флоте было по две авиационные бригады и по несколько отдельных эскадрилий. ВВС ВМФ насчитывала около 2,5 тысячи самолетов, из них 45% истребителей, 25% самолетов-разведчиков, 14% бомбардировщиков и 10% торпедоносцев. Значительная часть летательных аппаратов была устаревшей конструкции. Уже в ходе войны авиация ВМФ перевооружалась на новую авиационную технику.В начале Великой Отечественной войны морская авиация действовала в основном на сухопутных фронтах. В августе-сентябре 1941 года летчики Балтийского флота совершили восемь налетов на Берлин и другие объекты Германии. С 1943 года главные усилия морской авиации были направлены на уничтожение кораблей и морских транспортных средств противника. Всего на счету советских морских летчиков свыше 700 потопленных кораблей и 5,5 тысячи уничтоженных самолетов противника. 241 авиатору было присвоено звание Героя Советского Союза, а пять человек удостоены его дважды.В послевоенные годы морская авиация прошла перевооружение на реактивные самолеты, получила новые средства поражения – управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, торпеды и ракеты с ядерными зарядами и др. В 1960-1961 годах была ликвидирована минно-торпедная и истребительная авиация и созданы новые рода авиации – ракетоносная и противолодочная. С созданием советских авианесущих кораблей появилась палубная авиация.К 1991 году авиация ВМФ СССР насчитывала свыше двух тысяч самолетов и вертолетов, в том числе 328 ракетоносцев, 715 бомбардировщиков, 196 штурмовиков, истребителей и противолодочных самолетов; свыше 100 самолетов-разведчиков, целеуказания и радиоэлектронной борьбы (РЭБ); 343 боевых вертолета, 436 самолетов и вертолетов вспомогательного назначения. После распада СССР части морской авиации, находившиеся на территории РСФСР, вошли в состав Вооруженных сил РФ.В современной России морская авиация – род сил Военно-морского флота, предназначенный для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей (судов) в море и на базах; прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки; наведения на корабельные силы противника своих ударных сил и выдачи им целеуказания. Привлекается также к минным постановкам, противоминным действиям, РЭБ, воздушным перевозкам и десантированию, поисково-спасательным работам на море.На вооружении российской морской авиации состоят палубный истребитель Су-33, палубный многоцелевой истребитель Миг-29К / КУБ, корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29, вертолет радиолокационного дозора Ка-31Р, противолодочный самолет A-40 "Альбатрос", дальний противолодочный самолет Ту-142М, противолодочный самолет дальней морской зоны Ил-38Н "Новелла".Функционально морская авиация подразделяется на рода авиации: морскую ракетоносную; противолодочную; истребительную; разведывательного и вспомогательного назначения (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, РЭБ, противоминную, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов топливом в воздухе, поисково-спасательную, транспортную, санитарную).Морская авиация базируется на аэродромах и авианесущих кораблях. По месту базирования подразделяется на палубную авиацию и авиацию берегового базирования.На современном этапе развитие морской авиации идет в направлении совершенствования всех типов летательных аппаратов, увеличения их скорости, дальности и продолжительности полета, оснащения высокоточным управляемым оружием, широкого внедрения электронно-вычислительной техники, систем и методов управления, средств автоматизации сбора, обработки информации и выдачи целеуказания для поражения любых целей с высокой точностью, создания средств поиска и поражения надводных и подводных целей на новых физических принципах, повышения их незаметности и боевой устойчивости.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. М.: Воениздат, 2004)Материал подготовлен на основе информации открытых источниковСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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