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Часть Керчи на день останется без воды
Часть Керчи на день останется без воды - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Часть Керчи на день останется без воды
Два крупных района Керчи на день останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T17:59
2026-07-17T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Два крупных района Керчи на день останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня 21 июля, указали сроки в компании. Список улиц приводится в соцсетях "Воды Крыма".На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. Потребителям рекомендуют сделать запас воды на период проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армянск переходит на графики подачи водыНовые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройкаОсенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Часть Керчи на день останется без воды
"Вода Крыма": два крупных района Керчи 20 июля останутся без воды