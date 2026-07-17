https://crimea.ria.ru/20260717/chast-kerchi-na-den-ostanetsya-bez-vody-1157743709.html

Часть Керчи на день останется без воды

Часть Керчи на день останется без воды - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Часть Керчи на день останется без воды

Два крупных района Керчи на день останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T17:59

2026-07-17T17:59

2026-07-17T17:59

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отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Два крупных района Керчи на день останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня 21 июля, указали сроки в компании. Список улиц приводится в соцсетях "Воды Крыма".На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. Потребителям рекомендуют сделать запас воды на период проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армянск переходит на графики подачи водыНовые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройкаОсенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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