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Часть Керчи на день останется без воды - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Часть Керчи на день останется без воды
Часть Керчи на день останется без воды - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Часть Керчи на день останется без воды
Два крупных района Керчи на день останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Два крупных района Керчи на день останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня 21 июля, указали сроки в компании. Список улиц приводится в соцсетях "Воды Крыма".На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. Потребителям рекомендуют сделать запас воды на период проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армянск переходит на графики подачи водыНовые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройкаОсенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску
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Часть Керчи на день останется без воды

"Вода Крыма": два крупных района Керчи 20 июля останутся без воды

17:59 17.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Два крупных района Керчи на день останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".
"20 июля с 08:00 ориентировочно до 22:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу Еременко, 37а будет ограничено водоснабжение частично или полностью в бывших Кировском и Ленинском районах Керчи", – сказано в сообщении.
Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня 21 июля, указали сроки в компании. Список улиц приводится в соцсетях "Воды Крыма".
На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. Потребителям рекомендуют сделать запас воды на период проведения работ.
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КерчьНовости КрымаКрымВода КрымаОтключение воды в Крыму
 
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