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Беспилотник упал на многоэтажку в Липецке
Беспилотник упал на многоэтажку в Липецке - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Беспилотник упал на многоэтажку в Липецке
В Липецке украинский беспилотник упал на жилую многоэтажку, люди эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T18:33
2026-07-17T18:33
2026-07-17T18:34
липецкая область
липецк
игорь артамонов
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Липецке украинский беспилотник упал на жилую многоэтажку, люди эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы, добавил Артамонов.Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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липецкая область, липецк, игорь артамонов, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Беспилотник упал на многоэтажку в Липецке
В Липецке беспилотник ВСУ рухнул на многоэтажный жилой дом
18:33 17.07.2026 (обновлено: 18:34 17.07.2026)