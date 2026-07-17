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Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99% - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%
Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99% - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%
Капремонт аварийного участка магистрального водовода от села Прибрежное до стелы "Евпатория" выполнен на 99%. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Капремонт аварийного участка магистрального водовода от села Прибрежное до стелы "Евпатория" выполнен на 99%. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Сейчас ведутся работы по устройству обваловки для защиты трубы от механических повреждений, воздействия внешней среды, а также для обеспечения устойчивости конструкции.Завершить строительно-монтажные работы планируют в декабре 2027 года, уточнили в "Воде Крыма".Работы ведутся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сетиВ Евпатории построят большую станцию очистки водыНа контроле прокуратуры – когда достроят водовод "Николаевка"
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РИА Новости Крым
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Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%

В Евпатории капитальный ремонт аварийного участка магистрального водовода выполнен на 99%

20:59 17.07.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство водовода в Евпатории
Строительство водовода в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Капремонт аварийного участка магистрального водовода от села Прибрежное до стелы "Евпатория" выполнен на 99%. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".

"Уровень готовности объекта составляет 99%. Общая протяженность нового трубопровода - около семи километров. Специалисты подрядной организации к середине июля установили байпас длиной 4,3 километра, смонтировали и сварили втулки, произвели сборку камер", – рассказали на предприятии.

Сейчас ведутся работы по устройству обваловки для защиты трубы от механических повреждений, воздействия внешней среды, а также для обеспечения устойчивости конструкции.
Завершить строительно-монтажные работы планируют в декабре 2027 года, уточнили в "Воде Крыма".
Работы ведутся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.
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