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Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%

Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99% - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%

Капремонт аварийного участка магистрального водовода от села Прибрежное до стелы "Евпатория" выполнен на 99%. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T20:59

2026-07-17T20:59

2026-07-17T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Капремонт аварийного участка магистрального водовода от села Прибрежное до стелы "Евпатория" выполнен на 99%. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Сейчас ведутся работы по устройству обваловки для защиты трубы от механических повреждений, воздействия внешней среды, а также для обеспечения устойчивости конструкции.Завершить строительно-монтажные работы планируют в декабре 2027 года, уточнили в "Воде Крыма".Работы ведутся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сетиВ Евпатории построят большую станцию очистки водыНа контроле прокуратуры – когда достроят водовод "Николаевка"

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2026

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