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19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю

19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю - РИА Новости Крым, 17.07.2026

19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю

За неделю российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине, связанным с деятельностью ВСУ. Поражены 24 украинских морских судна. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T12:42

2026-07-17T12:42

2026-07-17T13:11

министерство обороны рф

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. За неделю российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине, связанным с деятельностью ВСУ. Поражены 24 украинских морских судна. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что в результате ударов российской армии поражены объекты инфраструктуры портов в Одессе и Одесской области, Черноморске и Николаевской области. Атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры. Поражены 24 используемых в интересах ВСУ морских судна, в том числе 14 сухогрузов.Потери украинских военных за неделю превышают 10 155 человек, в том числе 2 350 боевиков - в зоне ответственности группировки "Центр", 1 505 - в зоне ответственности группировки "Запад", 3 275 - в зоне ответственности группировки "Восток", 460 - в зоне ответственности группировки войск "Днепр", 1 360 - в зоне ответственности группировки войск "Север", 1 205 - в зоне ответственности Южной группировки войск.За неделю российские средства ПВО сбили 4 661 украинский дрон самолетного типа. Силы Черноморского флота РФ за неделю уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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