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19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю
19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю - РИА Новости Крым, 17.07.2026
19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю
За неделю российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине, связанным с деятельностью ВСУ. Поражены 24 украинских морских судна. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T12:42
2026-07-17T13:11
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. За неделю российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине, связанным с деятельностью ВСУ. Поражены 24 украинских морских судна. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что в результате ударов российской армии поражены объекты инфраструктуры портов в Одессе и Одесской области, Черноморске и Николаевской области. Атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры. Поражены 24 используемых в интересах ВСУ морских судна, в том числе 14 сухогрузов.Потери украинских военных за неделю превышают 10 155 человек, в том числе 2 350 боевиков - в зоне ответственности группировки "Центр", 1 505 - в зоне ответственности группировки "Запад", 3 275 - в зоне ответственности группировки "Восток", 460 - в зоне ответственности группировки войск "Днепр", 1 360 - в зоне ответственности группировки войск "Север", 1 205 - в зоне ответственности Южной группировки войск.За неделю российские средства ПВО сбили 4 661 украинский дрон самолетного типа. Силы Черноморского флота РФ за неделю уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине, инфографика
19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю

Российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине за неделю

12:42 17.07.2026 (обновлено: 13:11 17.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. За неделю российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине, связанным с деятельностью ВСУ. Поражены 24 украинских морских судна. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 11-17 июля 2026Сводка Минобороны из зоны СВО за 11-17 июля 2026
"С 11 по 17 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", – заявили в военном ведомстве.
Уточняется, что в результате ударов российской армии поражены объекты инфраструктуры портов в Одессе и Одесской области, Черноморске и Николаевской области. Атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры. Поражены 24 используемых в интересах ВСУ морских судна, в том числе 14 сухогрузов.
Потери украинских военных за неделю превышают 10 155 человек, в том числе 2 350 боевиков - в зоне ответственности группировки "Центр", 1 505 - в зоне ответственности группировки "Запад", 3 275 - в зоне ответственности группировки "Восток", 460 - в зоне ответственности группировки войск "Днепр", 1 360 - в зоне ответственности группировки войск "Север", 1 205 - в зоне ответственности Южной группировки войск.
За неделю российские средства ПВО сбили 4 661 украинский дрон самолетного типа. Силы Черноморского флота РФ за неделю уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты большой дальности", – отметили в Минобороны РФ.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУдары по Украине
 
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