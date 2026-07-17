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105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО
105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 17.07.2026
105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО
В пятницу силы противовоздушной обороны отразили удары 105 украинских беспилотников по Крыму и еще восьми российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу силы противовоздушной обороны отразили удары 105 украинских беспилотников по Крыму и еще восьми российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны.Атаки пресекались в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.В пятницу при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Липецке дрон упал на жилую многоэтажку и не сдетонировал. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, крым, атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО

Над Крымом и еще 8 регионами России в пятницу сбили 105 беспилотников ВСУ

20:33 17.07.2026 (обновлено: 20:39 17.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу силы противовоздушной обороны отразили удары 105 украинских беспилотников по Крыму и еще восьми российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны.
Атаки пресекались в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
В пятницу при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В Липецке дрон упал на жилую многоэтажку и не сдетонировал. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.
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