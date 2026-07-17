https://crimea.ria.ru/20260717/105-bespilotnikov-nad-krymom-i-moryami-otrabotala-pvo-1157748717.html

105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО

105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО - РИА Новости Крым, 17.07.2026

105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО

В пятницу силы противовоздушной обороны отразили удары 105 украинских беспилотников по Крыму и еще восьми российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T20:33

2026-07-17T20:33

2026-07-17T20:39

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу силы противовоздушной обороны отразили удары 105 украинских беспилотников по Крыму и еще восьми российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны.Атаки пресекались в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.В пятницу при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Липецке дрон упал на жилую многоэтажку и не сдетонировал. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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