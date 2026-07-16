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Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет
Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет
В Крыму задержан мужчина, хранивший у себя контрафактные табачные изделия и пытавшийся подкупить сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T11:31
2026-07-16T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержан мужчина, хранивший у себя контрафактные табачные изделия и пытавшийся подкупить сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Сотрудник от получения незаконного денежного вознаграждения отказался и пресек противоправные действия фигуранта.В ходе обыска у мужчины изъяли порядка 40 тысяч немаркированных никотинсодержащих изделий, а также деньги, переданные в качестве взятки.Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейЖитель Феодосии осужден за хранение партии сигарет на 31 миллион рублейК чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение
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крым, новости крыма, табак, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет

Крымчанин хотел подкупить правоохранителя за миллион из-за хранения контрафактных сигарет

11:31 16.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержан мужчина, хранивший у себя контрафактные табачные изделия и пытавшийся подкупить сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Фигурант хранил в гараже, расположенном в Феодосии, табачную и никотинсодержащую продукцию без обязательной маркировки с целью ее дальнейшей реализации. После выявления его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, он передал должностному лицу взятку в размере 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудник от получения незаконного денежного вознаграждения отказался и пресек противоправные действия фигуранта.
В ходе обыска у мужчины изъяли порядка 40 тысяч немаркированных никотинсодержащих изделий, а также деньги, переданные в качестве взятки.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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