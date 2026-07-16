https://crimea.ria.ru/20260716/zhitel-kryma-popalsya-na-khranenii-kontrafaktnykh-sigaret-1157687918.html

Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет

Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет

В Крыму задержан мужчина, хранивший у себя контрафактные табачные изделия и пытавшийся подкупить сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T11:31

2026-07-16T11:31

2026-07-16T11:31

крым

новости крыма

табак

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержан мужчина, хранивший у себя контрафактные табачные изделия и пытавшийся подкупить сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Сотрудник от получения незаконного денежного вознаграждения отказался и пресек противоправные действия фигуранта.В ходе обыска у мужчины изъяли порядка 40 тысяч немаркированных никотинсодержащих изделий, а также деньги, переданные в качестве взятки.Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейЖитель Феодосии осужден за хранение партии сигарет на 31 миллион рублейК чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, табак, ск рф (следственный комитет российской федерации)