https://crimea.ria.ru/20260716/zhitel-kryma-popalsya-na-khranenii-kontrafaktnykh-sigaret-1157687918.html
Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет
Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет
В Крыму задержан мужчина, хранивший у себя контрафактные табачные изделия и пытавшийся подкупить сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T11:31
2026-07-16T11:31
2026-07-16T11:31
крым
новости крыма
табак
ск рф (следственный комитет российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262311_0:155:1620:1066_1920x0_80_0_0_9a8c14b37fc806373c912decc1f74d1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержан мужчина, хранивший у себя контрафактные табачные изделия и пытавшийся подкупить сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Сотрудник от получения незаконного денежного вознаграждения отказался и пресек противоправные действия фигуранта.В ходе обыска у мужчины изъяли порядка 40 тысяч немаркированных никотинсодержащих изделий, а также деньги, переданные в качестве взятки.Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейЖитель Феодосии осужден за хранение партии сигарет на 31 миллион рублейК чему приведет полный запрет вейпов в России - мнение
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262311_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_776b1e55316b972cebbce6a86b4ad583.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, табак, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Житель Крыма попался на хранении контрафактных сигарет
Крымчанин хотел подкупить правоохранителя за миллион из-за хранения контрафактных сигарет
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержан мужчина, хранивший у себя контрафактные табачные изделия и пытавшийся подкупить сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Фигурант хранил в гараже, расположенном в Феодосии, табачную и никотинсодержащую продукцию без обязательной маркировки с целью ее дальнейшей реализации. После выявления его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, он передал должностному лицу взятку в размере 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудник от получения незаконного денежного вознаграждения отказался и пресек противоправные действия фигуранта.
В ходе обыска у мужчины изъяли порядка 40 тысяч немаркированных никотинсодержащих изделий, а также деньги, переданные в качестве взятки.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: