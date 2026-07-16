Жара и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в четверг

"Погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков; в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди внутримассового характера. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +11…16; днем +28…33; в горах +21…26", - уточнили синоптики.

Дожди с грозами обрушатся и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +19...22, днем поднимутся до отметки +32 градуса.