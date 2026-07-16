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Жара и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Жара и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Жара и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму местами ожидаются грозовые дожди и жара до +33 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму местами ожидаются грозовые дожди и жара до +33 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29…31.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.Дожди с грозами обрушатся и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +19...22, днем поднимутся до отметки +32 градуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В Крыму в четверг ожидаются грозы и жара до +33 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму местами ожидаются грозовые дожди и жара до +33 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков; в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди внутримассового характера. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +11…16; днем +28…33; в горах +21…26", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29…31.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.
Дожди с грозами обрушатся и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +19...22, днем поднимутся до отметки +32 градуса.
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