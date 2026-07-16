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Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны
Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны
Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности министра обороны Украины врио главы Службы безопасности страны Евгению Хмаре. Об этом глава киевского... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T19:13
2026-07-16T19:17
владимир зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности министра обороны Украины врио главы Службы безопасности страны Евгению Хмаре. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале."Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", - написал он.По словам Зеленского, Хмара "обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций". Он также сообщил, что обсудил с врио главы СБУ "выполнение дальнобойных операций против России" и обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами."Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" СБУ должны стать преимуществом и в должности министра обороны Украины", - написал Зеленский.После возвращения с саммита НАТО в Анкаре Зеленский отправил в отставку правительство. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом". Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров. Причиной его отставки Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ.В четверг Верховная рада Украины утвердила новый состав кабмина, в который вошли 16 министров, за исключением главы минобороны и МИД. Также Верховная Рада Украины назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Глава МВД Украины Игорь Клименко, которого прочили на пост министра обороны, не захотел переходить на новую должность.В четверг, 16 июля, в Киеве, Львове, Днепропетровске, Полтаве и некоторых других городах начались митинги против отставки министра обороны Федорова. Рапорт об отставке также подал замкомандующего воздушными силами Украины Павел Елизаров, назвав снятие с должности Федорова "большим злом для обороноспособности страны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства УкраиныКастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство
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владимир зеленский, украина, минобороны украины, новости сво, в мире, сбу (служба безопасности украины)
Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны

Зеленский поручил врио главы СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины

19:13 16.07.2026 (обновлено: 19:17 16.07.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности министра обороны Украины врио главы Службы безопасности страны Евгению Хмаре. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.
"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", - написал он.
По словам Зеленского, Хмара "обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций".
Он также сообщил, что обсудил с врио главы СБУ "выполнение дальнобойных операций против России" и обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами.
"Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" СБУ должны стать преимуществом и в должности министра обороны Украины", - написал Зеленский.
После возвращения с саммита НАТО в Анкаре Зеленский отправил в отставку правительство. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом". Также был уволен министр обороны Украины Михаил Федоров. Причиной его отставки Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ.
В четверг Верховная рада Украины утвердила новый состав кабмина, в который вошли 16 министров, за исключением главы минобороны и МИД. Также Верховная Рада Украины назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Глава МВД Украины Игорь Клименко, которого прочили на пост министра обороны, не захотел переходить на новую должность.
В четверг, 16 июля, в Киеве, Львове, Днепропетровске, Полтаве и некоторых других городах начались митинги против отставки министра обороны Федорова. Рапорт об отставке также подал замкомандующего воздушными силами Украины Павел Елизаров, назвав снятие с должности Федорова "большим злом для обороноспособности страны".
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Владимир ЗеленскийУкраинаМинобороны УкраиныНовости СВОВ миреСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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