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Взрывы на Украине - в Киеве полыхают пожары - РИА Новости Крым, 16.07.2026
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Взрывы на Украине - в Киеве полыхают пожары
Взрывы на Украине - в Киеве полыхают пожары - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Взрывы на Украине - в Киеве полыхают пожары
Ночью в четверг на Украине гремели взрывы, в Киеве после этого возникли пожары. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T07:00
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киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Ночью в четверг на Украине гремели взрывы, в Киеве после этого возникли пожары. Об этом сообщают местные власти.Так, по информации Киевской городской военной администрации, в украинской столице была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения. В Дарницком - на территории нежилой застройки. По другому адресу в Дарницком районе повреждено нежилое здание. Взрывы также прогремели в Харькове. По информации мэра Игоря Терехова, прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах города.Громко было и в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прогремел взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ. По данным местных властей, в городе объявлена воздушная тревога.В течение ночи несколько раз объявляли воздушную тревогу в Николаеве, информировал в Telegram глава города Александр Сенкевич.Накануне российская армия ударила по трем украинским портам - в Одесской и Николаевской областях. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, удары по украине, новости сво, украина, харьков, одесса, виталий кличко
Взрывы на Украине - в Киеве полыхают пожары

Взрывы прогремели на Украине - в Киеве полыхают пожары

07:00 16.07.2026 (обновлено: 07:15 16.07.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Ночью в четверг на Украине гремели взрывы, в Киеве после этого возникли пожары. Об этом сообщают местные власти.
Так, по информации Киевской городской военной администрации, в украинской столице была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения. В Дарницком - на территории нежилой застройки. По другому адресу в Дарницком районе повреждено нежилое здание.

"В Святошинском, где попадали в складские помещения, и в Дарнице, на территории нежилой застройки, возникли пожары", - написал он в своем Telegram-канале.

Взрывы также прогремели в Харькове. По информации мэра Игоря Терехова, прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах города.
Громко было и в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прогремел взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ. По данным местных властей, в городе объявлена воздушная тревога.
В течение ночи несколько раз объявляли воздушную тревогу в Николаеве, информировал в Telegram глава города Александр Сенкевич.
Накануне российская армия ударила по трем украинским портам - в Одесской и Николаевской областях. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников.
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КиевУдары по УкраинеНовости СВОУкраинаХарьковОдессаВиталий Кличко
 
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