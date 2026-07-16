https://crimea.ria.ru/20260716/veteran-svo-ilya-kazakov-stal-predsedatelem-obschestvennoy-palaty-kryma-1157690375.html

Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма

Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма

Ветеран специальной военной операции Илья Казаков избран председателем Общественной палаты Крыма (ОП РК). Решение принято в четверг на первом заседании ОП РК... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T12:38

2026-07-16T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Ветеран специальной военной операции Илья Казаков избран председателем Общественной палаты Крыма (ОП РК). Решение принято в четверг на первом заседании ОП РК пятого состава.Кандидатуру Казакова предложил Александр Форманчук, возглавлявший Общественную палату с 2021 года. Члены ОП единогласно ее поддержали. Александра Форманчука в свою очередь избрали почетным председателем Общественной палаты РК.Илья Казаков – из Алушты, ушел на СВО добровольцем. На фронте был старшим стрелком – замкомандира отделения, пережил тяжелое ранение, лишившись ног. Сейчас поддерживает бойцов в госпиталях, делится опытом. Благодаря его проекту многие военнослужащие, оказавшиеся на грани отчаяния, снова учатся жить и верить в себя.РИА Новости Крым первыми из СМИ написали о герое. В апреле он стал победителем III всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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