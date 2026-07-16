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Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма
Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма
Ветеран специальной военной операции Илья Казаков избран председателем Общественной палаты Крыма (ОП РК). Решение принято в четверг на первом заседании ОП РК... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Ветеран специальной военной операции Илья Казаков избран председателем Общественной палаты Крыма (ОП РК). Решение принято в четверг на первом заседании ОП РК пятого состава.Кандидатуру Казакова предложил Александр Форманчук, возглавлявший Общественную палату с 2021 года. Члены ОП единогласно ее поддержали. Александра Форманчука в свою очередь избрали почетным председателем Общественной палаты РК.Илья Казаков – из Алушты, ушел на СВО добровольцем. На фронте был старшим стрелком – замкомандира отделения, пережил тяжелое ранение, лишившись ног. Сейчас поддерживает бойцов в госпиталях, делится опытом. Благодаря его проекту многие военнослужащие, оказавшиеся на грани отчаяния, снова учатся жить и верить в себя.РИА Новости Крым первыми из СМИ написали о герое. В апреле он стал победителем III всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, общественная палата крыма, общество, ветераны сво
Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма
Председателем Общественной палаты Крыма стал ветеран спецоперации Илья Казаков
12:38 16.07.2026 (обновлено: 13:00 16.07.2026)