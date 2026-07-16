https://crimea.ria.ru/20260716/vagony-gruzovogo-poezda-soshli-s-relsov-na-urale-1157682964.html

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале - РИА Новости Крым, 16.07.2026

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале

Сход шести вагонов и секции локомотива грузового поезда произошел в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов... РИА Новости Крым, 16.07.2026

2026-07-16T09:37

2026-07-16T09:37

2026-07-16T09:37

пермский край

новости

железная дорога

происшествия

грузоперевозки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сход шести вагонов и секции локомотива грузового поезда произошел в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов задерживаются в пути. Об этом сообщила пресс-служба "Свердловской железной дороги" (филиал "РЖД").Пострадавших нет. Для устранения последствий схода к месту направлена восстановительная техника.Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причиной схода вагонов мог стать локальный размыв земляного полотна. Угрозы экологической безопасности не возникло.Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановлено до завершения аварийно-восстановительных работ.По данным "Свердловской железной дороги", в связи с произошедшим в пути следования задерживаются девять пассажирских поездов. Составы будут направлены измененным маршрутом через другие станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пермский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, новости, железная дорога, происшествия, грузоперевозки