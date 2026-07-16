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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале - РИА Новости Крым, 16.07.2026
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале
Сход шести вагонов и секции локомотива грузового поезда произошел в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов... РИА Новости Крым, 16.07.2026
2026-07-16T09:37
2026-07-16T09:37
2026-07-16T09:37
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железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сход шести вагонов и секции локомотива грузового поезда произошел в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов задерживаются в пути. Об этом сообщила пресс-служба "Свердловской железной дороги" (филиал "РЖД").Пострадавших нет. Для устранения последствий схода к месту направлена восстановительная техника.Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причиной схода вагонов мог стать локальный размыв земляного полотна. Угрозы экологической безопасности не возникло.Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановлено до завершения аварийно-восстановительных работ.По данным "Свердловской железной дороги", в связи с произошедшим в пути следования задерживаются девять пассажирских поездов. Составы будут направлены измененным маршрутом через другие станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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пермский край, новости, железная дорога, происшествия, грузоперевозки
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале
Шесть вагонов с глиноземом сошли с рельсов в Пермском крае – никто не пострадал
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сход шести вагонов и секции локомотива грузового поезда произошел в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов задерживаются в пути. Об этом сообщила пресс-служба "Свердловской железной дороги" (филиал "РЖД").
"15 июля в 23:31 мск на двухпутном электрифицированном участке Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги произошел сход, по уточненным данным, шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда (груз – глинозем)", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Для устранения последствий схода к месту направлена восстановительная техника.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причиной схода вагонов мог стать локальный размыв земляного полотна. Угрозы экологической безопасности не возникло.
Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановлено до завершения аварийно-восстановительных работ.
По данным "Свердловской железной дороги", в связи с произошедшим в пути следования задерживаются девять пассажирских поездов. Составы будут направлены измененным маршрутом через другие станции.
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